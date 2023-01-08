李四川稱路面銑鋪工程是「開始」　網一面喊：台北市有川伯真好！

▲蔣萬安與李四川凌晨視察松江路路面銑鋪工程。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安今（8）日凌晨0點與副市長李四川來到中山區的松江路，視察路面銑鋪工程，蔣萬安表示，北市8公尺以上道路大多已超過10年未更新，需進行下一輪優化。具有深厚工程背景的李四川也於視察結束後，在臉書寫下感想，透露離開市府約15年了，在施工的伙伴中，還見到幾位老朋友，表示這是一個「開始」。

蔣萬安表示，機車族是「肉包鐵」，一點坑洞或不平都會造成危險，松江路作為中山區的交通動脈，不但車流量大，也有許多公車行經，道路平均使用年限8-10年，松江路卻已經13年沒有路面更新，他指出，睽違十餘年的松江路更新工程在半夜施工，為了提高路面平整度跟耐久性，已經完成管線汰換、路基改善及孔蓋調降，接著進行銑鋪工程，最後還要做孔蓋調平。他強調，今年市府要整修106條寬度八公尺以上道路，其中六條最有急迫性的路段，會在春節前後加速完工。

李四川則指出，今晨與市長、里長及銑鋪機、鋪路的施工伙伴們開晨會，他透露，自己離開市府約15年了，在施工的伙伴中，還見到幾位老朋友，他表示，很感謝工務局的好同事及施工的好伙伴們，並提到「這是開始」，他堅定說道，自己為提供台北市民有一條平安上班及回家的路會繼續打拼。

李四川具有豐富的工程經驗，工程專業備受肯定，任職高雄副市長期間，「路平、燈亮、水溝清」的政績，讓高雄人皆記憶猶新。此文一出也有不少網友支持留言，「有李副市長在，總是令人安心」、「台北市有川伯真好，台北市民賺到了」、「身為高雄人很想念您的道路施工品質！」