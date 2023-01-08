7點半晨會「沒有取消」！　 蔣萬安澄清：只是保留會議彈性

▲王鴻薇今日上午前往民生國中投票，蔣萬安陪同受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市中山區、北松山區立委補選今（8）日登場，國民黨立委候選人王鴻薇早上在台北市長蔣萬安、立委費鴻泰陪同下前往民生國中投票。被問到柯市府7點半晨會制度取消一事，蔣萬安再度澄清，他們並沒有取消晨會，而是保留會議安排的彈性。

蔣萬安受訪時指出，他們在第一周試運行之後，不管是團隊內外都得到很多建言，團隊內部也形成共識，未來開會就以效率為最高的指導原則，而且要得到開會的目的，就是要解決問題，而不是讓問題不斷累積，所以他們並沒有取消晨會，而是保留會議安排的彈性，就是透過晨會以及午餐會報，大家快速交換意見、迅速推動市政。

另就蔣市府盼改善大巨蛋周邊交通，當前施工卻反而造成塞車的狀況。蔣萬安強調，他們一定會以降低施工過程對於民眾的影響為最優先原則，盡快完成施工，還給市民一個完整、舒適、安全的用路空間。

至於中山區松江路段的路面更新工程，蔣萬安回應，昨天凌晨他們有去看松江路段相關路面更新的過程，目前也規畫在春節前後完成6條施工，其中3條是在春節前完成，3條是在春節後才開始施工，並在2月28日以前就會完工，這些工程都會盡量以降低民眾的影響為最優先原則。