蔣萬安半夜視察路面銑鋪挨批作秀　游淑慧反酸：「她」連作秀都懶

▲蔣萬安視察松江路路面銑鋪工程。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安今（8）日凌晨0點與副市長李四川來到中山區的松江路，視察路面銑鋪工程，不少市民肯定市府團隊的用心，但也有部分人士認為是在「作秀」。對此，台北市議員游淑慧就在臉書表示，首長親自視察，就算是做秀，也是展現一種態度，大酸「總比躲在總統府內700多天不開記者會的總統好，連作都懶得作」。

蔣萬安結束視察後透過臉書表示，睽違十餘年的松江路更新工程在半夜施工，為了提高路面平整度跟耐久性，已經完成管線汰換、路基改善及孔蓋調降，接著進行銑鋪工程，最後還要做孔蓋調平。他也強調，今年市府要整修106條寬度八公尺以上道路，其中六條最有急迫性的路段，會在春節前後加速完工。

對此，游淑慧表示，蔣萬安半夜視察鋪路品質，挨民進黨批作秀，她批評這根本是「看也罵，不看也罵」，難怪民進黨在台北市的支持度越來越低，可惜了市民給的問政權力。她認為，首長親自視察，就算是做秀，也是展現一種態度，市長在乎工程品質 ，施工廠商皮繃緊；市長在乎道路品質，公務員螺絲鎖緊。她提到，這幾年來台北道路品質和1999客服品質日漸低落，兩年多前，前台北市長郝龍斌也曾建議時任台北市長柯文哲，偶爾要親自抽查，除了更了解現狀外，也是讓公務員清楚市長態度。

游淑慧指出，只是與台北市民切身相關的市政，市長表現在乎，做出在乎的宣示，她不懂有什麼不好？她更提到「有些秀本來也該作」，大酸「總比躲在總統府內700多天不開記者會的總統好，連作都懶得作」。