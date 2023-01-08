王鴻薇返投票所曝身分證下落！　談勝選後第一步「要做這件事」

▲台北市立委第三選區補選今天投票，國民黨候選人王鴻薇一早忘記帶身分證，回去拿證件後二度到投開票所完成投票。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市第三選區立委補選今（8）日投票，國民黨候選人王鴻薇一早赴民生國中投票時，卻出現忘記帶身分證，導致無法完成投票插曲。因此，王鴻薇訂於11點10分再度回到現場完成投票。王鴻薇受訪時透露選後規劃，第一時間當然要謝票，另外，若未來當選將是中山、北松山立委，信義區怎麼辦？王則說，若順利當選，信義區及南松山部分仍會擴大服務。

王鴻薇今上午在台北市長蔣萬安陪同下，抵達民生國小進行投票。未料，過程竟出現意外插曲，因為忘記帶身分證遭選務人員擋下，王鴻薇稍早解釋以為攜健保卡就可投，因而無法完成投票。約11點10分，王鴻薇則再緊急持身分證，趕赴民生國小完成投票。

投票後王鴻薇受訪時解釋自己之前身分證遺失，「大家記不記得我去登記後，後來身分證一時找不到，後來去補辦身分證，並一直由助理暫時保管，其實身分證一直都在。」

針對選後規劃，王鴻薇指出，過年應該都是會非常忙碌，社區會有很多活動，如下午有一場信義區新春活動。她強調，選完後第一時間當然要謝票，這個是一定會做，另外很多社區過年前都有很多活動，有些會共同合辦、有些她一定會去參與。

媒體進一步問到，若未來當選將是中山、北松山立委，信義區怎麼辦？王鴻薇直言，若可以順利當選，信義區及南松山部分仍會擴大服務，今天里長也跟所有里民說，未來相關服務還是會做。