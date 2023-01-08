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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替代役運用專長協助區里改造　陳宗彥、柏鴻輝聯袂南下訪視

▲內政部政務次長陳宗彥與社區營造役男合影。（圖／役政署提供）

▲內政部次長陳宗彥（左四）、國防部副部長柏鴻輝（左三）與社區營造役男合影。（圖／役政署提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

內政部政務次長陳宗彥7日偕同國防部副部長柏鴻輝聯袂訪視台南市東山區公所及鹽水區公所，實地瞭解社區營造替代役役男對區里改造、長者關懷的運作情形，兩人對於替代役男能發揮專長，融入社區並協助區里改造，都表示相當地肯定。

近年來，內政部役政署結合台北、台中、台南、嘉義及南投等縣市共同推動30餘項計畫，帶領近600位具有醫療、護理、復健、營建、景觀、設計等專長役男投入關懷長者、改造區里的實際行動，活化社區空間，提供民眾安全舒適的休閒場所，這樣的服役體驗不僅讓役男跨越義務性的例行勤務，也能與在地的人群關懷互動。

例如，去（111）年運用4位建築專長役男執行「旭日東山·役啡沖天」社區營造計畫，改造鐵道公園設施，提供社區推動小型表演及里民活動的平台；今(112)年接力執行「光軌之間」社區營造計畫，為當地居民提供一個飯後可以悠閒散步，聯繫感情的夜間活動空間。

在110年運用役男執行「沿月軌跡」計畫方面，鹽水區透過活化低使用率的公共空間與鐵軌沿線空地；「觸月花火」計畫更進一步重建槌球場，讓社區空間再生，今年也都將持續修復整理周邊設施，讓當地長者們能有新的日常體驗。

▲內政部政務次長陳宗彥與社區營造役男合影。（圖／役政署提供）

陳宗彥表示，內政部自109年3月行政院核定將替代役役男參與社區營造及公益服務（長期照顧）工作列入役男之勤務項目後，即積極推動役男參與兩造（照）雙役工作，與各直轄市、縣（市）政府共同帶領役男，投入關懷長者、改造區里，實現「青銀共融暖心互動」的幸福社會。

陳宗彥指出，替代役屬兵役的一種，亦為國家整體戰力的一環，役男平時在各機關執行公共事務及其他社會服務工作，協助國家、社會發展，戰時在後方適時支援國軍作戰，投入自衛防護、傷員救護、設施搶救及災民服務等工作。

另外，內政部未來除了將落實EMT1訓用合一、增加打靶射擊及全民國防課程外，也會協調各用人機關，明訂役男戰事發生時的應變勤務、加強演練，使役男熟練戰時勤務，將替代役備役役男納入全民防衛體系，增強國土戰備韌性，共同為國家安全而努力。

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