兵役延長衝擊2024？大數據曝藍、綠好感度　輿論關注「這件事」

▲總統蔡英文近日拍板義務役役期恢復至1年。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日拍板義務役役期恢復至1年。外界普遍預期兵役恢復將衝擊綠營評價，然而根據TPOC台灣議題研究中心29日公布最新網路輿情調查，肯定該項政策聲量仍佔大宗，且近4成聲量聚焦在義務役薪資調整，而國、民兩黨在該議題都得到較多負面評價，但綠營好感度部分卻大於藍營，顯示藍營內部對於兵役議題的意見分歧，反而招致負面觀感。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，統計12月27日蔡英文宣布兵役延長當天，網路輿情對於恢復一年義務兵役的討論內容，分析逾五萬多則網友留言風向，結果顯示，肯定將四個月軍事訓練役重新恢復成一年義務役的聲量仍佔大宗。

TPOC台灣議題研究中心指出，超過37.8％的聲量聚焦義務役薪資從從6510元調漲至2萬6307元，佔比最高；第二名是12.8％指出避免戰爭比較重要，蔡英文應該確保兩岸和平，擔憂延長役期反而讓台海戰爭風險升高；第三名有9.1％言論認為一年義務役的時間長度很合理。

相關數據也顯示，也有7.1％言論專注討論延長役期是否肇因於美方壓力，亦出現類似「疑美論」的評論，認為恢復一年義務役是為了符合美國利益。

其他聲量高的話題還包含：認為役期調整是「恢復一年義務役」而不是「延長役期」佔比8.2％，認為訓練內容應該更精實佔比6.9％，給予國軍加油佔比5.1％，表示支持兵役延長佔比4.9％，提到「保家衛國人人有責」佔比4.1％，以及討論女生應該也要服兵役佔比約4％。

儘管外界普遍預期恢復一年兵役將衝擊綠營2024選情，然而根據TPOC台灣議題研究中心數據分析，實際上並不然，民進黨仍在此議題獲得超過3千則正面聲量，好感度約0.46，相較之下，國民黨好感度僅0.39。

TPOC台灣議題研究中心分析，兩黨的負面聲量都大於正面聲量，而國民黨內部對於此重大議題出現意見分歧，並未正面回答究竟是否支持「義務役恢復為一年期」，在政策公布前更大張旗鼓地在立法院反對實質審查，反而招致負面觀感，讓好感度低於民進黨。

對於兵役新制，TPOC台灣議題研究中心指出，民進黨政府在宣布恢復徵集一年期義務役的同時，加碼釋出提高薪資、兼顧大學生學力、改革訓練內容等配套措施，反而獲得較高好感度。

藍營部分，TPOC台灣議題研究中心直言，若國民黨持續不敢正面回應，又無法提出合乎邏輯的論點說服多數民眾，加上頻頻有「戰鬥藍」成員高聲唱和「不要刺激中國大陸才能避戰」等言論，難免給外界一種為反對而反對、附和中國統戰言論的印象，不僅與國內主流民意背道而馳，也難以撕去身上「中共同路人」的負面標籤。