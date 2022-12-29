一次看懂兵役變革！　義務役、替代役新制懶人包

▲我國兵役變革。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭、皮心瑀／台北報導

總統蔡英文27日召開「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板民國94年次出生役男義務役役期從4個月恢復至1年。而內政部也於29日在行政院會中，提出，因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案。《ETtoday新聞雲》整理出相關資訊，帶您快速看懂改革重點。

義務役新制

義務役1年制預計待公告期滿一年後，於2024年1月1日開始施行，內容如下：

一、適用對象

民國94年後出生的役男。

二、役期

入伍訓練將從5周提升到8周，部隊訓練則從8周提升到44周。

三、訓練內容

入伍訓練包括1、一般課程，如模擬戰場實景抗壓訓練、心理素質分析等；2、體能戰技，包含健康管理、運動科學概論、鍛練實戰化所需肌耐力；3、兵器訓練，增加戰鬥間各種姿勢射擊，提升彈藥射擊發數至160發；4、戰鬥教練，演 練戰傷救護與求生、戰術行軍、宿營，培訓戰場求生，自助互助。

部隊訓練則有18周的駐地訓練、7周的專精訓練、13周的基地訓練、最後6周的聯合演訓。

國防部副部長柏鴻輝簡報時指出，未來1年期義務役士兵調配到的部隊，如果有新式武器如紅隼飛彈、刺針飛彈甚至無人機等，未來都會用新的模組化訓練，讓訓練成效提高。

柏鴻輝提到， 8周的入伍訓練加上44周部隊訓練課程，役男可以有信心地說，接受這個1年期訓練，可以能夠擔負戰場上的任務。尤其武器彈藥數配發上大幅成長，全役期不低於800發。

四、福利待遇

以二等兵為例，從原先的薪資6510元調漲至1萬130元，再加上專業加給1萬190元，合計共2萬320元，此外，政府負擔軍人保險1240元、全民健康保險1839元、主副食費2908元，全部加起來共2萬6307元。

▲義務制度改革四大重點。（圖／記者皮心瑀製）



五、大學「1+3年」方案

為使役男能於大學期間完成服役與學業而不延誤就業，教育部表示，若部分大專校院學生選擇於就學期間入伍服役，他們將與各大專校院及學生團體研商配套措施，以符學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。

國防部補充，待教育部與各大專院校完成溝通後，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施。屆時，學生可採取「1+3年」方案，將應修學分集中在3年學期中、寒暑假完成，並放寬學分修習上限等方式，讓學生得以在原修業時間，完成學業與履行兵役義務，及早出社會就業，實現自我生涯規畫。

六、分發

役男可依志趣自選或依戶籍地分發至守備部隊（以義務役為主，志願役擔任幹部），或主戰部隊（志願役為主，具專長義務役可參加遴選加入）。若是具有民間特殊專長，則可至專業部隊發揮所長，以便退伍後快速與民間職場接軌。

新舊義務役比較

▲（圖／記者皮心瑀製）

新版替代役

一、申請資格

須符合家庭因素及宗教因素2類，其中取消「役男家屬均屬60歲以上、家屬被列生活扶助戶」的申請條件；至於「役男家屬患有身心障礙或重大傷病」申請資格則從原本不分級變成必須要中度以上身心障礙，或家屬二人以上患有輕度身心障礙或重大傷病才符資格。另外，未來不開放申請專長、研發替代役。

二、役期

宗教因素申請服替代役之役期為1年2個月，家庭因素將比照常備役役男役期回復至1年。

三、福利待遇

薪俸比照國軍義務役標準發給，服役前6個月比照義務役二等兵薪額，滿6個月之次月起比照一等兵薪額。

四、訓練項目

除持續實施緊急救護（EMT1）、體適能等課程外，將增加打靶射擊訓練及全民防衛動員課程；役男服勤時，結合政府機關強化平戰轉換機能，平時協助機關勤務，戰時就地支援軍事勤務。

▲替代役配合方案調整重點。（圖／記者詹宜庭、皮心瑀製）

新舊替代役比較

▲（圖／記者皮心瑀製）