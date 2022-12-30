誰不敢提？范雲喊女性也要當兵　允諾提修法：不分性別一起守護家園

▲女性當兵成為熱議話題。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前拍板義務役期恢復一年，而「女性當兵」也成為熱議話題，更有不少網友指出沒有政治人物敢提起這項訴求，立委范雲30日直言，女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役，自己認為女人也要當兵，若現在可以修法放寬兵役相關規定，「我會很樂意去當兵，接下來，自己也會對此提出修法。」

對於兵役新制，范雲表示，非常遺憾，除了許多藍營人士充斥「投降主義」的言論外，甚至無視中華民國憲法明定徵兵制這種明顯事實，外界更多的討論居然是聚焦在「女人為何不用當兵」，其實這也是厭女族群最愛使用的「女權自助餐」攻擊術。

范雲批評，這些沒有知識背景下的無知言論，根本無視兵役法的現行規定。早在1933年兵役法立法時，第一條就將服役的資格限定於男性。女人並非不當兵，而是國家立法時，根本不認為女人有資格可以當兵。

范雲指出，面對中共的一直以來文攻武赫，自己很同意總統說的：「備戰才能避戰，能戰才能止戰。」當總統被問到女人是否要服兵役時，她也回覆：樂觀其成。范雲指出，學習相關軍事技能，不但可以守護國家、也可以保護自己、家人與家園，「想想，一旦有事，難道我們要坐以待斃？」

范雲表示，而根本之道，就是提案修改兵役法，讓保家衛國的權利與義務可以不分性別。接下來，自己會提出修法，期待有一天所有國人，不分性別都可以一起團結守護家園。