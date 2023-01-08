屏東婦早上田裡撿花生未歸　家人急死了…原來騎錯方向啦

▲東港警分局南州分駐所副所長張金生、警員湯雅涵將婦人送回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福／屏東報導

患有重聽屏東縣新園鄉簡陳姓婦人早上腳踏車到田裡撿花生，到晚上還未返家，家人著急尋找，東港警分局將她護送回家，家人才知她騎錯方向，迷路在不同方向南州鄉，感激警方熱心的協助。

南州分駐所副所長張金生、警員湯雅涵，於1月6日18時巡邏獲報，有一老婦騎乘腳踏車於萬華村田間小路迷途，警方獲報立即趕往處理。

警方發現，80歲的新園鄉簡陳姓婦人，早上騎腳踏車出門去田裡撿花生，準備回家時卻在外騎了三個多小時不知道回家的路，也不知何故就一路騎到南州鄉，獨自一人迷路在田間小路中遭附近居民發現。

警方與她對談，發覺她患有重聽，溝通不易，由於夜間低溫，員警先將老她帶回所內休息，提供泡麵、麵包、茶水供其果腹暖身；經耐心詢問下僅問出她的簡陳，住在新園鄉仙隆宮附近，員警隨即載她到仙隆宮詢問附近居民後始得知其家屬亦著急著找尋母親蹤影。

家屬表示，工作回家後遲遲等不到母親回來，僅知道母親一人騎腳踏車外出，也沒有電話可聯繫，心裡很著急，看見到警方載她回家，心中的大石頭總算可以放下，對警方熱心積極的協助深表感謝。



東港警分局表示，員警適時為民伸出援手，彰顯助人最樂精神，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，值得讚賞，期許同仁盡其所能給予民眾關懷和協助，建立警察親民、愛民與便民的良好形象。