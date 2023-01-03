　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3男女攀登霧台井步山下山迷路　警消花3小時找到人

▲里港警分局霧臺分駐所警員徐振平會同消防人員找到山友 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局霧臺分駐所警員徐振平會同消防人員找到山友 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

蘇姓山友3人結伴攀登屏東縣霧台鄉井步山迷路，求助里港警方，警方欲再與其連絡卻失聯，經衛星定位會同消防分隊展開救援，經3個多小時才找到他們，協助下山。

里港警分局霧臺分駐所警員徐振平於元旦當日約14時47分許接獲110通報，蘇姓山友3人因登井步山迷路，蘇民報警求助後卻再也無法與其取得聯繫，經衛星定位在阿里與好茶附近，立即通報霧臺消防搜救隊前往搜救。

經警消不畏艱辛擴大範圍搜尋，於當日16時許找到迷途者2男1女3位山友。由於霧臺鄉山區低溫濕冷，徐員見這三位民眾臉色發白驚魂未定，遞上熱茶予以驅寒，撫平方才迷途緊張情緒並溫馨指引道路協助下山。

經了解，蘇姓山友3人趁元旦假期一同登山遊憩，下山時因山區起霧加上不熟悉地形至迷失方向，幸而及時報警求援，搜救人員迅速入山搜救，否則山區入夜寒冷，恐增加救援難度。

里港分局分局長鄭頴聰表示，徐員會同消防人員不畏艱辛入山搜救，員警溫暖提供熱茶驅寒慰問，充分發揮 親民愛民精神，建立警民良好關係，值為同仁表率。提醒民眾，進入山區應注意天氣變化及裝備齊全，避免將自身涉於險境中發生憾事。

ET快訊
重複感染機率高！　BQ.1恐成台灣下一波主流
快訊／4500億怎麼用？　蔡英文一次全說了
北宜無照男載妹子兜風　轉彎打滑…男慘死女命危
邊境加嚴！陸返台陽性率近3成　1／6起經港澳轉機須持「證明2
快訊／桃猿宣布簽下陳鴻文！　富邦悍將發文Thank You
快訊／本土+24649　境外移入暴增360例
「郭侯配」熱議！　侯友宜悄換臉書照4字曝光
老公姓氏「冼」　發音長知識了！釣出更狂神人：姓乳、雞
徐懷鈺跨年唱跳…觀眾一臉茫然？　被安慰「徐阿姨別傷心」本尊留
跨年放煙火「射在她衣服上」　2寶媽衰被炸死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男誤信投資飆股「穩賺不賠」 警及時勸說阻詐240萬

男大生18字甜言蜜語撩11歲女童　騙1張裸照...爸抓狂怒告下場曝

快訊／台中民宅大火！1男送醫急救　黑煙竄天驚悚畫面曝

基隆正濱漁港浪浪2度遭砍！　驚悚血痕見肉超心疼　動保處怒揪真兇

北宜無照男載妹子兜風　轉彎打滑摔飛…男慘死女命危！

3男女攀登霧台井步山下山迷路　警消花3小時找到人

快訊／為閃來車！工程車翻落陳有蘭溪橋旁　4輪朝天烏龜翻1人受困

老闆喊她「老婆」還摸頭摟腰　女特助告性騷吞敗

快訊／台南市議會正副議長賄選案　檢調兵分26路搜索10人

高雄露營區爆偷拍！她跨年夜洗澡驚見「手機伸入」　至少4女受害

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

桃園男誤信投資飆股「穩賺不賠」 警及時勸說阻詐240萬

男大生18字甜言蜜語撩11歲女童　騙1張裸照...爸抓狂怒告下場曝

快訊／台中民宅大火！1男送醫急救　黑煙竄天驚悚畫面曝

基隆正濱漁港浪浪2度遭砍！　驚悚血痕見肉超心疼　動保處怒揪真兇

北宜無照男載妹子兜風　轉彎打滑摔飛…男慘死女命危！

3男女攀登霧台井步山下山迷路　警消花3小時找到人

快訊／為閃來車！工程車翻落陳有蘭溪橋旁　4輪朝天烏龜翻1人受困

老闆喊她「老婆」還摸頭摟腰　女特助告性騷吞敗

快訊／台南市議會正副議長賄選案　檢調兵分26路搜索10人

高雄露營區爆偷拍！她跨年夜洗澡驚見「手機伸入」　至少4女受害

快訊／中華男籃新主帥呼之欲出　本國籍總教練下周公布

張棋惠公開首波「新家內部美照」！　黃小柔參觀驚嘆：超強大的家欸

BQ.1恐成台灣下一波主流！羅一鈞曝3特性：重複感染機率高

「2022台灣車市一般品牌排行」　福特衰退最多、僅這2車廠正成長

桃園男誤信投資飆股「穩賺不賠」 警及時勸說阻詐240萬

快訊／湯普森10記三分轟54分　勇士二度延長絕殺老鷹奪5連勝

台東環保局籲勿自行代購買賣國外環境用藥　違者可罰30萬元

蔡英文一次說明4500億怎麼用　1800億部分確定「發現金」全民共享

男大生18字甜言蜜語撩11歲女童　騙1張裸照...爸抓狂怒告下場曝

恐成台灣下一波主流！「本土BQ.1已累積14例」增幅3%→14%　

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

社會熱門新聞

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

新婚抓偷吃！夫認「都有做愛」　孕妻崩潰

即／角頭黑人遭槍殺！兒招魂下跪痛哭：爸回家了

桃園角頭「黑人」被連轟6槍亡　背後原因曝光

台南恐怖車禍相驗　3男女死因曝

決心離婚！　丟丟妹找「王牌律師」出馬

警官涉恐嚇取財遭2大過免職　痛哭曝內幕

即／台南正副議長賄選案　檢調大動作搜索

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

更多熱門

相關新聞

遭繼父性侵！少女報案又被警官性侵

遭繼父性侵！少女報案又被警官性侵

馬來西亞一名16歲輟學少女宣稱遭到繼父性侵，前往警局報案，怎知卻被30多歲男警官叫進房間之後，以檢查下體為由，強迫脫去衣物，性侵得逞，整個過程約30分鐘。這起事件引發關注，涉案警官已被逮捕。

東港警寒冬關懷弱勢　偕同善心人士送愛心

東港警寒冬關懷弱勢　偕同善心人士送愛心

南投登山1受傷1迷路　消防局會同空勤直升機救援

南投登山1受傷1迷路　消防局會同空勤直升機救援

台南翁要去台中玩卻到屏東　警定位尋獲助返家

台南翁要去台中玩卻到屏東　警定位尋獲助返家

暫不熄燈！台南大東夜市將持續經營到8月底

暫不熄燈！台南大東夜市將持續經營到8月底

關鍵字：

井步山霧台迷路元旦連假里港警察山友

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

1800億現金怎麼給？央行拆解兩招因應　「直達車」更有效率

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

丟丟妹離家斷聯2個月！4原因鬧翻　老公被岳父報警

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面