3男女攀登霧台井步山下山迷路　警消花3小時找到人

▲里港警分局霧臺分駐所警員徐振平會同消防人員找到山友 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

蘇姓山友3人結伴攀登屏東縣霧台鄉井步山迷路，求助里港警方，警方欲再與其連絡卻失聯，經衛星定位會同消防分隊展開救援，經3個多小時才找到他們，協助下山。

里港警分局霧臺分駐所警員徐振平於元旦當日約14時47分許接獲110通報，蘇姓山友3人因登井步山迷路，蘇民報警求助後卻再也無法與其取得聯繫，經衛星定位在阿里與好茶附近，立即通報霧臺消防搜救隊前往搜救。

經警消不畏艱辛擴大範圍搜尋，於當日16時許找到迷途者2男1女3位山友。由於霧臺鄉山區低溫濕冷，徐員見這三位民眾臉色發白驚魂未定，遞上熱茶予以驅寒，撫平方才迷途緊張情緒並溫馨指引道路協助下山。



經了解，蘇姓山友3人趁元旦假期一同登山遊憩，下山時因山區起霧加上不熟悉地形至迷失方向，幸而及時報警求援，搜救人員迅速入山搜救，否則山區入夜寒冷，恐增加救援難度。



里港分局分局長鄭頴聰表示，徐員會同消防人員不畏艱辛入山搜救，員警溫暖提供熱茶驅寒慰問，充分發揮 親民愛民精神，建立警民良好關係，值為同仁表率。提醒民眾，進入山區應注意天氣變化及裝備齊全，避免將自身涉於險境中發生憾事。