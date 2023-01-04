要妻在原地等！失智夫返家拿口罩卻迷路　警調監視器找到他

▲警方調閱監視器協助找回失智丈夫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名程姓婦人與患有失智症的羅姓丈夫，日前外出前往領取慢性病藥物及買菜時，在路上才發現丈夫忘記攜帶口罩，因個人衛生問題，丈夫表示要自行回家拿口罩，妻子在原地等，卻遲遲等不到丈夫回來，原來丈夫走失了，兩人就這樣你找我，我找你，猶如在大街上玩躲貓貓，最後婦人到土城分局廣福派出所求助警方，經員警協調閱監視器後，結束這回合的土城盃躲貓貓遊戲。

警方表示，2022年12月29日上午10時許，土城分局廣福派出所警員張育銓接獲79歲程姓婦人前來求助，表示與患有失智症的80歲羅姓丈夫，早上要外出前往藥局領取慢性病藥物及買菜時，在路上才發現丈夫忘記攜帶口罩，因個人衛生問題，丈夫表示要自行回家拿口罩，要程婦留在原地等。

不料去了老半天都沒有回來，程婦開始四處尋找丈夫，仍未找到，於是到派出所尋求幫助，員警先是調閱路口監視器，發現羅翁沿著新北高工外牆一路沿著騎樓走，後來與巡邏員警張嘉晟等員合力下，發現他走到學府路一段，立即帶著程婦到附近查看，果然找到羅翁，雙方向員警表示都在尋找對方，就像在玩躲貓貓一樣，最後在警方協助下回家，感謝員警們的協助。

土城分局呼籲，家中有失智或經常走失的家人，應盡量避免單獨行動，避免發生意外事故，如需分開行動，可以在口袋留下家人連絡資料，或在衣服下側，留下姓名及聯絡方式，方便第三人協助聯絡家屬領回。