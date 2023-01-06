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哈利王子自爆「17歲就吸毒」！　在阿富汗服役射殺25人

▲▼哈利王子與威廉王子徹底決裂。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子與哈利王子徹底決裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國哈利王子的最新自傳《備位》即將於10日出版，而書中一系列對於王室的指責以及爆料卻早已被洩露。據傳，書中寫滿了他對於王室家族的不滿與紛爭，他也寫道，自己曾和威廉聯手說服查爾斯三世不要娶卡蜜拉進門。而哈利王子同時自爆曾在17歲首次吸毒，並且在阿富汗服役期間殺了25個人。

儘管《備位》尚未出版，但由於西班牙文版提前出版，因此已經有多家媒體取得內文。根據《太陽報》報導，哈利王子在書中描寫了許多與家族間的衝突，他還提到，自己曾經和哥哥一同請求父親查爾斯三世不要迎娶卡蜜拉，因為擔心她會成為「邪惡的繼母」。書中指出，卡蜜拉在正式加入王室之前，曾分別與哈利王子、威廉王子見面。

哈利王子更寫道，威廉王子曾經出手將他打倒在地。他回憶稱，當時哥哥威廉王子抓住他的衣領，扯下他的項鍊，直接把他打趴在地。哈利王子聲稱這場紛爭是因為威廉王子對梅根的惡意評論，當時威廉嫌棄梅根「難相處」、「粗魯」以及「沒禮貌」。

▲▼哈利王子與梅根2018年5月19日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行婚禮後走下台階。（圖／美聯社）

▲哈利王子與梅根2018年在溫莎城堡的聖喬治教堂完婚，如今卻爆出，當初曾被威廉王子要求在鄉間小教堂結婚。（圖／美聯社）

哈利王子在自傳中自爆，就讀於伊頓公學時，曾經多次吸食毒品。他指出，17歲時有人拿古柯鹼給他，之後也多次在不同場合吸過毒品。他強調，「這並不有趣，我沒有像其他人那樣，因為吸食毒品而感到快樂，但它的確讓我感覺不一樣，這才是我的主要目的。我只是一個17歲的男孩，準備嘗試任何可以改變現狀的事物。」他稱，自己曾在伊頓公學的浴室內吸食大麻。

哈利王子2012年至2013年曾赴阿富汗擔任直升機飛行員，他一共參與了6次任務，且每次任務都有傷亡。在戰鬥中，他一共殺了25個人。他直言，「當我發現自己陷入激烈的混戰後，我並沒有把這25個人當成人。這個數據沒有讓我感到驕傲，但我也沒有為此感到羞愧。」

除此之外，哈利王子還說，威廉王子要他在鄉村的一個小教堂舉行婚禮，拒絕讓他在西敏寺大教堂與聖保羅大教堂結婚，因為這兩個教堂分別是查爾斯三世與黛安娜王妃、威廉王子與凱特王妃的結婚場地。

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