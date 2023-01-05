　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威廉爆「動手弄傷哈利」怒揪衣領狠甩在地！　狂怨梅根後炸怒

▲▼英國哈利王子與威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界盛傳，哈利王子與威廉王子兄弟情破裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國哈利王子回憶錄《備胎》（Spare）將於10日出版，書中提及2019年的一場兄弟衝突。他宣稱，威廉瘋狂抱怨梅根後，2人越吵越兇，最終哥哥「抓住我的領口，扯掉我的項鍊，然後把我撂倒在地（knocked me to the floor）」，在背部造成明顯傷口。

哈利在書中寫道，威廉想要談談兄弟關係中「整場翻天覆地的災難」以及與媒體的鬥爭，但抵達哈利位於肯辛頓宮（Kensington Palace）諾丁漢小屋（Nottingham Cottage）的住所時已經氣炸了，開始抱怨梅根「難相處」、「沒禮貌」、「很惱人」。

哈利宣稱，威廉當時並不理智，只是盲目重複媒體對梅根的敘述，而且表現得就像是標準的王位繼承者，無法理解為何他不滿足擔任「備胎」，兄弟倆開始一陣激烈怒罵。

▲▼威廉哈利。（圖／路透）

▲威廉和哈利走上截然不同的人生道路。（圖／路透）

後來，威廉宣稱自己只是想要幫忙，哈利立刻回嘴，「你是認真的嗎？幫我？抱歉，你是這麼說的嗎？幫我？」此話顯然激怒了哥哥，「這一切發生得太快、太快了…我摔在狗碗上，它在我背下裂開，而碎片割傷了我。我在那裡躺了一下，感覺迷迷糊糊的，然後站起來叫他滾出去。」

書中寫道，威廉一度慫恿哈利反擊，就像兄弟倆小時候打架那樣，卻被當場拒絕。他離開後又返回，「看起來很後悔並道歉了」，但在第二次離開前轉頭補上一句，「你不需要告訴梅根這件事。」哈利問道，「你是指你攻擊我嗎？」威廉說，「我沒有攻擊你。」

哈利沒有立刻告訴梅根，直到妻子注意到背上擦傷及瘀傷，這才托出實情，「（梅根）沒有那麼驚訝，也沒有那麼生氣，只是非常傷心。」

▲▼英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

▲在女王過世後，威廉凱特、哈利梅根久違同框。（圖／路透）

《衛報》設法提前取得其中一本回憶錄後，撰寫成獨家報導發布。內文指出，哈利對於成為「備胎」的怨恨及不滿是全書統一主題，全書概括他的童年、教育、王室及軍旅職涯、與父母兄長及妻子的關係、成為人父後的心境，也絲毫不吝於描述王室成員的私密互動及對話，並表達對母親黛安娜王妃及女王伊莉莎白二世的愛與思念。

據悉，「備胎」一詞來自王室及貴族圈的老話，「第一個兒子是頭銜、權力及財富的繼承者，因此如果第一個孩子發生了什麼事，第二個兒子就是備胎。」哈利也在書中寫道，在他出生那天，父親查爾斯曾對黛安娜說，「太好了！現在妳給了我一個繼承者跟一個備胎，我的任務完成了。」

 
ET快訊
新竹棒球場挖出「這些廢棄物」！　高虹安火大出手了
全民發6000元出現詐騙！　收到這簡訊不要點
快訊／宋逸民不忍了！　發聲認「的確有輔導小甜甜夫妻紛爭」
小甜甜公公出手！「3藝人幫救援」過程公開
快訊／義務役入伍薪水實際不到2萬！　國防部回應了
孫生前女友「裙子太短」疑走光！　辣照瘋傳
小甜甜被白家綺叫進辦公室罵！　宋逸民怒譙40mins
快訊／KID老婆生了！　一家3口燦笑合照曝光
LIVE／小甜甜遭尪跨坐暴打「沒打第二次就是道歉」　1群人先

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吊臂突斷裂！狂墜21樓「當場砸死6工人」　工寮全毀瞬間曝光

特斯拉墜崖一家4口奇蹟生還！　案情大逆轉：爸爸蓄意謀殺

把老公體液當果醬！變態師餵學生「嘉明蛋糕」　警察夫被判100年

被誤診成菜花！他得「陰莖癌」下體切一半仍太遲…壽命只剩1年

南韓總統室嗆：考慮撕毀《平壤共同宣言》　重啟對北韓心戰廣播

在賽車場「穿短裙太辣」　17歲少女遭16名色男包圍暴打畫面曝光

美機構2023全球風險預測　「俄中居首」

女友緊抓欄杆「墜落30m陽台」慘死！　冷血男友拿手機拍全程

威廉爆「動手弄傷哈利」怒揪衣領狠甩在地！　狂怨梅根後炸怒

美眾院議長選舉難產！　3大影響一次看：美國政事陷入「停擺」

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

吊臂突斷裂！狂墜21樓「當場砸死6工人」　工寮全毀瞬間曝光

特斯拉墜崖一家4口奇蹟生還！　案情大逆轉：爸爸蓄意謀殺

把老公體液當果醬！變態師餵學生「嘉明蛋糕」　警察夫被判100年

被誤診成菜花！他得「陰莖癌」下體切一半仍太遲…壽命只剩1年

南韓總統室嗆：考慮撕毀《平壤共同宣言》　重啟對北韓心戰廣播

在賽車場「穿短裙太辣」　17歲少女遭16名色男包圍暴打畫面曝光

美機構2023全球風險預測　「俄中居首」

女友緊抓欄杆「墜落30m陽台」慘死！　冷血男友拿手機拍全程

威廉爆「動手弄傷哈利」怒揪衣領狠甩在地！　狂怨梅根後炸怒

美眾院議長選舉難產！　3大影響一次看：美國政事陷入「停擺」

飯店過年一晚「1千→1萬」　他一看嚇傻！鄉民也驚：難怪朋友都出國

Q4房價跌10％！　顏炳立點名「林青峡」、「鶯桃樹」重災區

小甜甜怒白家綺風涼話「家暴才一次」　忍傷和吳東諺一起拍戲4個月

吊臂突斷裂！狂墜21樓「當場砸死6工人」　工寮全毀瞬間曝光

前景堪慮！BDI指數重挫17.5％　創38年最大單日跌幅

「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

醫材大廠加碼投資台灣　普生斥資近32億元建AI園區新廠

小甜甜5千字家暴真相「10重點一次看懂」　驗傷反遭控說謊…宋先生零悔意

特斯拉墜崖一家4口奇蹟生還！　案情大逆轉：爸爸蓄意謀殺

小甜甜怒控吳東諺「用教會小組長身分」做2件事！開戰宋逸民：連婚姻都能破壞

國際熱門新聞

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

日媒調查：近7成日企憂台灣有事

28歲男遭包裹「炸穿胸口」亡！兇手是鄰居

美眾院議長選舉次日仍膠著　麥卡錫逐漸流失支持

英相蘇納克內政演說 強化民眾數學能力成焦點

聯準會決心抗通膨　美股收高133點

世衛：中國未出現新變異株 但低報死亡人數

美國首例「跨性別死刑犯」遭處決

前男友變繼父！她出席婚禮「笑拍全家福」

中國疫情致需求回溫推遲　國際油價下跌

跨年煙火「射在她衣服上」　2寶媽被炸死

世衛稱中國低報數據　拜登：擔心北京如何處理疫情

英3女獄警「牢房play」囚犯啪啪下場曝

在賽車場穿短裙　17歲少女被16男包圍暴打

更多熱門

相關新聞

中信請託魔獸客場出賽？　劉志威否認

中信請託魔獸客場出賽？　劉志威否認

T1職籃桃園永豐雲豹在日前「魔獸」霍華德3連戰最終戰未上陣，引發球迷反彈聲浪，隨後甚至投訴消保官，形成另類消費糾紛事件。更有媒體指出，霍華德在3連戰第2戰選擇在對上新北中信特攻的客場出賽，是受到中信高層「請託」所致，對此，中信特攻球團總經理劉志威嚴正駁斥「絕無此事」，並強調霍華德是否上場也是比賽當天才知道，相關臆測全是空穴來風。

哈利夫婦槓上《太陽報》：從未向梅根道歉

哈利夫婦槓上《太陽報》：從未向梅根道歉

英國新鈔2024流通　國王肖像設計曝

英國新鈔2024流通　國王肖像設計曝

提早爆料魔獸不打　威廉IG遭灌爆

提早爆料魔獸不打　威廉IG遭灌爆

威廉教母道歉了！哈利梅根卻狂轟王室討拍

威廉教母道歉了！哈利梅根卻狂轟王室討拍

關鍵字：

威廉哈利梅根英國王室

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面