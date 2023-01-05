威廉爆「動手弄傷哈利」怒揪衣領狠甩在地！　狂怨梅根後炸怒

▲外界盛傳，哈利王子與威廉王子兄弟情破裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國哈利王子回憶錄《備胎》（Spare）將於10日出版，書中提及2019年的一場兄弟衝突。他宣稱，威廉瘋狂抱怨梅根後，2人越吵越兇，最終哥哥「抓住我的領口，扯掉我的項鍊，然後把我撂倒在地（knocked me to the floor）」，在背部造成明顯傷口。

哈利在書中寫道，威廉想要談談兄弟關係中「整場翻天覆地的災難」以及與媒體的鬥爭，但抵達哈利位於肯辛頓宮（Kensington Palace）諾丁漢小屋（Nottingham Cottage）的住所時已經氣炸了，開始抱怨梅根「難相處」、「沒禮貌」、「很惱人」。

哈利宣稱，威廉當時並不理智，只是盲目重複媒體對梅根的敘述，而且表現得就像是標準的王位繼承者，無法理解為何他不滿足擔任「備胎」，兄弟倆開始一陣激烈怒罵。

▲威廉和哈利走上截然不同的人生道路。（圖／路透）

後來，威廉宣稱自己只是想要幫忙，哈利立刻回嘴，「你是認真的嗎？幫我？抱歉，你是這麼說的嗎？幫我？」此話顯然激怒了哥哥，「這一切發生得太快、太快了…我摔在狗碗上，它在我背下裂開，而碎片割傷了我。我在那裡躺了一下，感覺迷迷糊糊的，然後站起來叫他滾出去。」

書中寫道，威廉一度慫恿哈利反擊，就像兄弟倆小時候打架那樣，卻被當場拒絕。他離開後又返回，「看起來很後悔並道歉了」，但在第二次離開前轉頭補上一句，「你不需要告訴梅根這件事。」哈利問道，「你是指你攻擊我嗎？」威廉說，「我沒有攻擊你。」

哈利沒有立刻告訴梅根，直到妻子注意到背上擦傷及瘀傷，這才托出實情，「（梅根）沒有那麼驚訝，也沒有那麼生氣，只是非常傷心。」

▲在女王過世後，威廉凱特、哈利梅根久違同框。（圖／路透）

《衛報》設法提前取得其中一本回憶錄後，撰寫成獨家報導發布。內文指出，哈利對於成為「備胎」的怨恨及不滿是全書統一主題，全書概括他的童年、教育、王室及軍旅職涯、與父母兄長及妻子的關係、成為人父後的心境，也絲毫不吝於描述王室成員的私密互動及對話，並表達對母親黛安娜王妃及女王伊莉莎白二世的愛與思念。

據悉，「備胎」一詞來自王室及貴族圈的老話，「第一個兒子是頭銜、權力及財富的繼承者，因此如果第一個孩子發生了什麼事，第二個兒子就是備胎。」哈利也在書中寫道，在他出生那天，父親查爾斯曾對黛安娜說，「太好了！現在妳給了我一個繼承者跟一個備胎，我的任務完成了。」