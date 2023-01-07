國民黨總是「贏在家裡、輸在票匭」？　朱立倫：絕不讓遺憾發生

▲朱立倫、藍營立委出席王鴻薇選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／《ETtoday筋斗雲》直播，下同）



記者詹宜庭／台北報導

台北市第三選區立委補選將於明日進行投票，國民黨主席朱立倫7日晚間出席候選人王鴻薇勝利之夜造勢大會時，帶領國民黨秘書長黃健庭與國民黨團總召曾銘宗等多位藍營立委、市議員站台助講。朱立倫表示，國民黨投票總是「贏在家裡、輸在票匭」，呼籲民眾出門投票，「絕對不能讓遺憾發生。」

朱立倫指出，國民黨就是要走對的路、做對的事，更重要的是提名對的人，而王鴻薇就是大家認為最正確的選擇，明天是關鍵的時刻，雖然充滿信心但是也非常擔心。朱立倫解釋，走到中山區各個大街小巷，北松山的每個人看到王鴻薇都說她很棒，是最適合的立法委員，但有太多的民眾都告訴他「明天有事情、明天出國了、明天不能去投票」。

朱立倫認為，每次選舉如果都只是贏在家裡、輸在票匭，如果只是成功在家裡、失望在投票所，就表示這是國民黨最大的遺憾，「我們絕對不能讓這個遺憾發生，所以我每天、每刻都在拜託中山區與北松山區的朋友，明天一定要出來投票。只有票票入匭，王鴻薇才能當選。」

朱立倫說，今天不管是前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、中廣董事長趙少康，每一位都站出來，前兩天包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等，大家都支持王鴻薇，國民黨除了走對的路、提對的人，更重要的是能團結一致才能勝選，呼籲選民在明天出門投票。