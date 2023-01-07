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新竹市立動物園馬兒看牙醫　定期檢查保健康

▲磨牙師為矮種馬矯正牙齒形狀。（圖／新竹市政府提供）

▲磨牙師為矮種馬矯正牙齒形狀。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了保持馬匹身體健康，新竹市立動物園幫矮種馬小黑和小白預約牙科門診，請專業馬獸醫與磨牙師幫馬兒做檢查牙齒，照顧動物的健康。新竹市長高虹安表示，市府重視動物權利，並以保護動物為目標，建立動物友善環境空間，致力把新竹市打造成動物友善城市。

高虹安表示，隨著時代進步，動物權益發受到重視，因此提出九大動物友善政見，讓市民更加理解動物友善的精神。其中促進動物權利與改善救援制度，提出四項政見，第一、全面檢視動物園和收容所動物空間、環境、設備等，並以動物保護為原則維護及改善。

第二、嚴格落實動物保護相關自治條例，暢通市政府與專業團體之間溝通管道。第三、設立每日12小時動物救援專線與即時處理小組，透過公私協力合作建立新竹市非犬貓救援、收容等機制；第四、培訓義務動保員、志工等，加入動物救援與照護行列。

她強調，將積極落實動物友善政見的承諾，為新竹市打造成市民和動物皆能和諧生活的共融城市。

動物園說明，牙齒是日常生活中非常重要的器官，動物牙齒清潔保健及定期檢查也相當重要。每匹馬的牙齒會因為個體習慣差異、吃的牧草種類等因素而產生不同程度的磨損，進而改變牙齒的形狀，除了會導致口腔閉合不正或是傷害到牙齦外，嚴重的話還會影響到進食意願和活動。因此為動物們安排定期檢查，延長牙齒使用壽命與保持馬匹身體健康。

動物園園長楊礎遠表示，本次接受牙齒檢查的是園區內兩隻矮種馬小黑和小白，牠們長時間咀嚼牧草，保持咬合平整是非常重要。磨牙師除了仔細檢查馬兒有沒有蛀牙、結石，還會觀察每顆牙齒的形狀以及口腔閉合的狀況。

楊礎遠指出，在高草疏林區小黑和小白是有名的貪吃鬼，放養的緣故有時候較難以掌握每隻動物的進食量，馬獸醫建議小黑和小白需進行飲食控制，透過巧思幫兩隻小馬稍微減重，降低身體負擔才能更加健康。

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