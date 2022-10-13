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舊城市集15日登場　竹市府攜手東門商圈力推「漫遊季」

▲陳章賢代理市長視察東門商圈輔導店家成果。（圖／新竹市政府提供）

▲陳章賢代理市長視察東門商圈輔導店家成果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為復興舊城商圈，提升產業動能與活絡經濟，新竹市政府攜手東門商圈，將於本周六（15日）上午12時至下午18時，於東前街（大同路與東門街）舉辦「東門商圈漫遊季」，文創市集串聯東門市場店家，邀民眾一起走逛舊城。陳章賢代理市長表示，漫遊季力邀近30家業者參與，其中包括生活藝品、糕點美食冰品、特色米食及文創藝品等，現場還有愜意的音樂饗宴，歡迎市民朋友把握周末，逛市集、吃美食，體驗東門商圈豐厚的人情風味與新竹在地特色文化。

陳章賢指出，東門商圈屬於新竹市發展最早的市街之一，銀樓金飾與傳統店家林立，為竹市早期最重要的生活百貨場域，但隨著消費型態改變，業者面臨轉型問題；市府於今年7月起，共辦理5場商圈經營培訓課程及5場社群經營課程，以三大策略「商圈店家輔導」、「社群整合力」、「節慶行銷」，進行舊城商圈輔導、整合及推廣，並實地走訪舊城商圈店家，了解業者需求及輔導成效。

他說，今年舊城商圈輔導計畫共輔導30間店家，依業者需求分別導入「創新商品」、「品牌故事」與「數位工具」三種面向，並透過相關行銷活動，整合新竹在地特色及舊城區美食產業，將遊客人潮導引至商業街區消費，活化商圈以往繁榮的光景。

產業發展處長許智堡表示，本周末的「東門商圈漫遊季」將有系列精采活動，市集攤位包含三巷43市集、艾塔甜點、貓印子手作、尋蜜可頌鯛魚燒、CACA越南法國麵包及台灣水鹿咖啡等店家。此外，現場將有精采的音樂饗宴與魔術表演，歡迎大小朋友一起來東前街逛市集、看表演，度過悠閒午後。

產發處指出，當天還有辦理商圈小旅行活動，提供2場次分別為「城東小旅行」與「城北小旅行」，將由在地知名旅遊達人溫文龍老師帶領民眾走訪舊城老街與店家。此活動為免費參加，歡迎有興趣之民眾事先上網報名，報名連結（https://forms.gle/FUBUMXFd1pBvftCr8）。

產發處補充，本次活動獨家設計限量文創小物「福神米」、「虎力旺旺茶包」及「福虎生風茶包」，民眾只要於活動當日至市集攤位及東門市場內店家消費滿百元，可獲得集點券1張，集滿3張集點券即可至服務台兌換，數量有限，兌完為止。此外，只要於東門商圈漫遊季活動現場拍照打卡，至服務台出示畫面，即贈環保購物袋（每人限兌換一個），數量有限，兌完為止；歡迎市民朋友大手牽小手，一起漫遊東門商圈，逛市集、吃美食！

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