竹市第二案　「智易科技」成功申請竹市工業區立體化容積獎勵

▲「智易科技」全球企業總部外觀，位於光復路二段。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為加速民間投資開發及產業發展，於109年成立「香山工業區服務中心」，近日成功輔導國內第一家專業智慧型網路終端設備公司「智易科技」，透過一站式服務，成功取得工業區立體化20%容積獎勵，新增投資金額達7.94億元、預計容納超過400名員工，提升新竹市就業人口，盼藉此成功投資模式，帶動工業區立體化容積獎勵風潮，為投資新竹市之企業帶來利多。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市自109年推動「都市計畫工業區受理容積獎勵申請」，藉此強化工業用地使用效能，並提供創新產業發展所需空間，除了增加就業人口外，還能促進產業發展。更在林智堅前市長及沈慧虹前副市長推動下，針對香山工業區啟動轉型計畫，透過設立單一諮詢窗口，助中小企業解決土地使用效率及廠房擴建更新問題，推動產業轉型升級。

陳章賢指出，容積獎勵項目分為三部份，包括新增投資容積獎勵最高15%，能源管理最高5%以及捐贈產業空間或繳納回饋金最高30%，合計最高達50%容積率獎勵，提供產業發展所需空間，藉由提升容積率來強化產業用地使用效率，並因應創新產業發展之時效需求。

產發處處長許智堡表示，「智易科技」為國內第一家整合寬頻、多媒體、無線以及網際網路通訊協定之專業、智慧型網路終端設備公司。現有廠房位於光復路二段，亦為智易科技之全球企業總部，於 2015 年啟用，除了致力扮演深耕新竹，立足全球的重要研發中心及實驗基地，更是薈萃聚集了新竹最優秀的網通研發團隊及人才，為因應國際市場不斷擴大，現有廠房不敷使用，於原址北側新建廠房申請容積獎勵。

產發處指出，智易科技藉由香山工業區服務中心一站式協助，成為本市第二家通過工業區立體化案件，整體開發總投資金額達12.52億元。本案申請土地面積為8,494平方公尺，於立體化三項申請項目中，以新增投資額及能源管理二項共取得20%之容積獎勵，其中新增投資金額7.94億元，總投資金額達12.52億元，屋頂層太陽能光電置容量為211.94Kwp，透過立體化後，開發強度之容積率由原來210%，提高為252%，全案總樓地板面積逾6萬2000平方公尺之地下3樓至地上13樓之廠房大樓。

產發處表示，市府於109年成立「香山工業區服務中心」單一窗口，提供廠商諮詢及服務，除了服務香山工業區，也服務本市所有廠商。積極推動立體化產業政策，透過容積獎勵，鼓勵企業投入資金研發，並配合中央政策、導入產業輔導資源。截至目前為止，已主動電訪廠商達300家，提供超過250通電話諮詢服務，並現場拜訪60家廠商，導入專家顧問輔導、訪視診斷共18家廠商，深入輔導3家，市府將持續協助廠商，將傳產製造轉型為機密機械並往智慧製造邁進，鼓勵企業設置營運總部，擴大投資。