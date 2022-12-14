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「風尚茶花」2022新竹市茶花季開跑　周六暢遊香山茶花園

▲李世珍副市長與新竹市農會理事長陳勝賢(左)，和學童合影。（圖／新竹市政府提供）

▲李世珍副市長與新竹市農會理事長陳勝賢(左)，和學童合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「風尚茶花」！2022新竹市茶花季產業文化活動將於12月17日(六)，在茶花產銷班(新竹市大湖路167巷63號)熱鬧登場，新竹市政府表示，今（14）日舉行「花現迎賓」啟動儀式，由副市長李世珍出席，偕同茶花產銷班長邱穩正、新竹市農會理事長陳勝賢及與所有會貴賓拉下茶花園入口布幕，為2022新竹市茶花季正式揭開序幕。

「花開了，心也跟著歡喜了起來！」新竹市代理市長陳章賢表示，茶花季的到來，象徵一年又接近尾聲，所有的努力都會在歲末年終收成，周六的茶花季開幕活動相當豐富，包含茶花闖關遊戲、DIY手作課程，更有精采表演與農產園遊市集，且民眾只要憑發票就能兌換入場遊園券與茶花苗兌換券，歡迎市民朋友在本周六12月17日，白天暢遊茶花園，晚上至府前廣場欣賞「感恩晚會」，好好犒賞自己，來場歲末年終的悠閒之旅。

「茶花是新竹市精緻行銷的農業品牌」李世珍副市長市長指出，新竹市擁有全國首屈一指的茶花培養技術，要歸功於茶花產銷班邱穩正班長，照顧茶花就像在照顧小孩一樣用心，目前茶花產銷班培育的茶花面積超過15公頃，在栽種技術方面也獨步全台，培育出高達1500多品種的茶花，並持續研發如瑪莉公主、夢娜玫瑰等新品種，更有許多熱銷的茶花周邊產品，邀請市民朋友一同來欣賞，讓茶花成為新竹的驕傲。

產發處長許智堡表示，今年新竹茶花季持續至明年2月28日，茶花不僅是新竹人的驕傲，更是香山區的亮點。茶花季至今已邁入第19年，市府仍積極攜手農會推廣在地農業，開創農產品的附加價值，如茶花精緻皂、精油洗髮精、乳液等都是農會的熱銷產品。

新竹市農會理事長陳勝賢表示，茶花是新竹市最具代表性的特色農業，又有「冬椿」的美稱，姿態優雅，千嬌百媚，花期從歲末到農曆年後，陪伴大家歡喜迎新年。他說，茶花季開幕當天將有茶花闖關遊戲、扦插教學體驗等，今年更規劃茶花精靈造型大賽、親子茶花木藝手作課程（親子DIY手作課程報名網址：https://reurl.cc/Wq8zKO），若線上報名額滿，活動當天亦開放現場限定名額。

產發處指出，活動當日可憑5張111年的11~12月紙本發票兌換90元茶花園遊券(限量800份)及茶花苗兌換券(限量1000株)各1張，每人限兌1次1份，兌完為止，讓大小朋友都能玩得開心，買得歡喜！

產發處說明，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，茶花季開幕活動12月17日~18日特地安排接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，迄站為「新竹市茶花產銷班」，12月17日三姓橋火車站第一班發車時間8:00、末班車16:00；茶花產銷班第一班發車時間為8:30、最後一班車為16:30，每半小時一班車；12月18日三姓橋火車站及茶花產銷班首班及末班車時間不變，但改為每一小時一班車，歡迎民眾多加利用，來新竹香山體驗茶花之美。若欲瞭解更多茶花季相關活動資訊，請洽新竹市農會電話03-5386143分機503、500，或茶花產銷班班長邱穩正0937-153354。

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