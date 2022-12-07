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新竹市立動物園再生3週年　邀全國大小朋友17日入園慶生

▲慶祝86歲的新竹市立動物園重生3週年。（圖／新竹市政府提供）

▲慶祝86歲的新竹市立動物園重生3週年。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

慶祝86歲的新竹市立動物園重生3週年，這座位於百年公園中也是全台現址歷史最悠久的動物園，陪伴著市民迎接第86個年頭，將於12月17日舉辦系列歡慶活動，有小小廚神挑戰賽及親子闖關遊戲，邀請全國大小朋友一起來新竹市立動物園同樂。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市立動物園為台灣現址最老的動物園，前市長林智堅、副市長沈慧虹任內帶領市府團隊積極推動「動物園再生計畫」，以友善動物、保留歷史回憶、提倡生命教育為三大核心價值，透過設計打開籠舍、擴大活動空間、恢復棲地生態，提供動物良好棲地，也使遊園空間設計更加親民，自108年底重新開園迄今，遊園人數已累積突破300萬人次，為再生計畫前3倍。

動物園園長楊礎遠表示，今年為新竹市立動物園86歲生日，將於12月17日（六）舉辦週年慶，當天規劃了有趣好玩的闖關遊戲，以動物營養與動物知識為主軸，讓民眾在遊樂中學習更多動物的大小知識，完成闖關即可獲得可愛的限量通關小禮物，簡單有趣的關卡，就等大小朋友一起來挑戰！

此外，小小廚神慶生蛋糕挑戰賽則由專業講師解說動物營養知識後，讓親子使用當令新鮮蔬果，化身為動物們的小廚師，完成健康、營養又有趣的生日蛋糕。

動物園指出，106年啟動動物園再生計畫，以動物福祉為優先改造展區環境，拿掉了原有的籠舍、打造類棲地的生活空間，再加上獨特的路線設計，放低觀察視窗，孩子能輕易觀察動物的一舉一動，平時難以親近的孟加拉虎、馬來熊、鴕鳥、黇鹿皆近在咫尺，貼心的設計拉近了孩子與動物的距離。

動物園表示， 再生後的新竹動物園不只換上了全新面貌，也肩負了更多的使命，提供嶄新遊園體驗，同時也強力推廣生命教育理念，守護著動物也陪伴著孩子一同成長，展現動物園的責任和無限的可能。

動物園補充，小小廚神慶生蛋糕挑戰賽已額滿，現場還有親子闖關活動、可愛動物以及昆蟲館新報到的三隻水豚寶寶等，歡迎全國朋友一同來歡慶，河馬樂樂與大小朋友相約12月17日，不見不散！詳細活動資訊與規則請參考新竹市立動物園Hsinchu Zoo臉書粉絲專頁。

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