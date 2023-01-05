南消一大隊消防玩很大　柳營夜市防火宣導超吸睛

▲為增進民眾消防常識，強化防火、避難逃生教育，台南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊，前往柳營夜市辦理防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為增進民眾消防常識，強化防火、避難逃生教育，減少火災發生，以降低人命傷亡及財產損失，台南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊，前往柳營夜市辦理防火宣導活動。

柳營消防隊擺設攤位及行動遊街方式進行宣導，現場布置各項防火防災宣導海報及CPR的體驗，攤位前舉辦了消防玩很大，與民眾比賽起了重音念字，題目為住宅用火災警報器，只要比消防隊念得快又順，就能拿到小禮品，現場民眾很好奇到底在唸什麼，紛紛圍了過來，吸引許多小朋友來競賽。

以遊戲方式來吸引民眾到來，除了比賽外，也針對了遊戲的主題進行解說，主要是希望民眾能夠認識住宅用火災警報器，進而了解其作動方式及如何安裝。根據統計，住宅因安裝住警器成功預警火災的案件比例大幅升高，消防人員也表示，住家裝設一顆警報器是不夠的，應該每個區劃都有安裝，才能發揮其最大效果，在災害初期能及時發現，減少人命及財產損失。

年節將至，居家時間變長，現場也加強宣導用火用電安全、一氧化碳中毒防範、瓦斯應簽訂定型化契約、拒收逾期鋼瓶、爆竹煙火需有認可標示、珍惜救護資源等各項宣導。隊員也教學CPR的操作，讓民眾可以直接體驗CPR的整個流程，以便更加深印象。

第一大隊大隊長石家源表示，透過寓教於樂的方式，可以讓民眾從遊戲中獲取各項知識，進而提高防火防災觀念，以減少災害的發生。