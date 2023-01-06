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南消七大隊辦理企業自主應變演練　過程逼真！

▲台南市消防局第七大隊6日於南區一處啟能庇護中心，辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊6日於南區一處啟能庇護中心，辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升身心障礙福利機構業者及員工防救災能力，並強化消防人員救災技能，台南市消防局第七大隊6日於南區一處啟能庇護中心，辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。

▲台南市消防局第七大隊6日於南區一處啟能庇護中心，辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演練設定該中心1樓烘焙教室烤箱電線起火，引起火災及大量濃煙使得警鈴大作，員工立即啟動自衛消防編組，包括滅火班、通報班、避難引導班、救護班及安全防護班等各項編組，陸續進行人員避難疏散廣播、通報119、使用室內消防栓及滅火器做初步滅火、引導服務對象疏散避難、確認「關門」動作，防止濃煙火勢流入其他區域等各項演練。待消防局救災人車抵達現場後，消防隊帶隊官立即向場所指揮官詢問災情後回報指揮中心現場狀況，並於現場設立「火場指揮站」，指揮佈線滅火、人命救助、疏散人員及緊急救護等搶救作為。

▲台南市消防局第七大隊6日於南區一處啟能庇護中心，辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，本次演練包含兵棋推演及實兵演練兩部分，藉由兵棋推演模擬想像以外的災情並藉由主持人提問、場所人員思考回應方式進行互動，強化危機處理人員的緊急應變能力;而實兵演練則可以訓練場所幹部及員工熟悉任務與相關設施操作，強化危機處理效能，進而提升場所公共安全及人員應變能力。

▲台南市消防局第七大隊6日於南區一處啟能庇護中心，辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，災害所造成的損失與傷亡是大家所不樂見，特別是身心障礙、長照服務機構、醫院等避難弱者場所，一旦發生災害往往造成嚴重傷亡。所以近期消防局為幫助企業減災甚至防災，積極輔導推動企業自主防災，目的就是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，並落實市長黃偉哲「安全大台南」的施政理念，以期讓台南市民在居家生活與職場工作更安全更有保障。

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