東原幸福兔寶寶逛大街早市拜年福氣到　南消防災宣導吸睛

▲台南市消防局第一大隊東原消防分隊，舉辦「東原幸福兔逛大街，早市拜年福氣到」防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一大隊東原消防分隊，2023年119防火宣導系列活動，首先來個「東原幸福兔逛大街，早市拜年福氣到」活動，人氣吸睛民眾驚訝連連，成功吸引不少早市購物民眾注視，也感到新年氣氛即將到來福氣滿滿。

東原消防分隊6日早上由分隊長陳中和、小隊長莊昇彭、隊員吳幸庭、陳國淵、賴哲璋、林泰志及役男林杰民等人，帶領義消分隊長陳凱倫、副分隊長鄭仁棠及義消計約20多人前往東原早市進行119踩街防火宣導活動。由分隊長陳中和扮演「東原幸福兔寶寶」及義消林進吉扮演的「熊熊掉下來」熊幸福早市逛大街，踩街送幸福，紅包袋一元復始萬象更新，首創住宅用火災警報器防疫口罩「及早發現 及早反應 及時逃生」等警語，各個角落佈滿提醒民眾用火用電安全。

分隊長陳中和表示，近日發生使用電暖爐不慎，而衍生火災意外事故，造成財產及人命的傷亡，因此呼籲民眾，特別是弱勢族群及老人，應隨時注意用火用電安全。過年即將到來，家人團聚共享天倫歡樂，加上天氣冷颼颼，用火用電的機會遽增，一不小心意外屢有發生，例如使用電暖爐保暖，未能與易燃物品保持1公尺以上距離，而造成火災事故。

第一大隊大隊長石家源也呼籲民眾，近來天氣寒冷，使用室內燃氣熱水器，應該保持通風良好，防範一氧化碳中毒，平安過個好年。