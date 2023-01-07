行政院拍板外勤警消超勤加班費上限高19000元　黃偉哲支持

▲台南市長黃偉哲同意將台南市警消人員超勤加班費，每人每月支領上限提高至19000元，獲得警消人員正面肯定感謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院拍板核定2023年1月1日起，外勤警消人員超勤加班費，每人每月支領上限提高至19000元，台南市消防局指出，市長黃偉哲十分關心警消人員權益，找市警局長方仰寧、消防局長李明峯及財政、主計單位等討論後，黃偉哲點頭同意，台南市可算六都中最快定案縣市。

台南市政府消防局指出，行政院內政部考量為維護外勤警消人員健康權及適度調高超勤加班費限額，將有助於激勵工作士氣，經徵詢地方主管機關意見後，建議外勤警消人員超勤加班費上限由17000元調整為19000元，經人事總處簽陳行政院核定。

惟警消人員超勤加班費係地方政府的財源，並非中央補助，台南市主計單位粗估約增加2900萬多預算，市長黃偉哲考量警消人員辛勞，也全力支持此一政策，令警消人員士氣為之一振，也感謝黃偉哲市長的關懷。

消防局長李明峯說，黃偉哲市長對消防局相關設備汰舊換新及添購裝備等，不只在預算上大力支持，也對消防人員權益十分重視，同意在警消人員超勤加班費上限由17000元調整為19000元，對消防人員是有正面意義。