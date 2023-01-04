台南市正副議長選舉涉賄6議員交保　黃偉哲：尊重司法調查結果

▲針對台南市議會議長邱莉莉等6名議員被裁定交保，市長黃偉哲表示，尊重司法調查結果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉，涉案議長邱莉莉等6名議員被裁定交保，市長黃偉哲表示，尊重司法調查結果，廉能是所有從政者最基本的道德標準，盼檢調對於本案儘速還原真相。

台南市正副議長選舉涉及賄選案，檢調專案小組搜索傳訊民進黨籍台南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等3名跑票的國民黨議員及無黨市議員黃麗招等共6名議員。

檢方訊後，4日上午分別裁定議長邱莉莉50萬元交保、林志展20萬交保、黃麗招10萬元交保、李文俊25萬元交保、張世賢10萬元交保、李鎮國15萬元交保，黃怡萍20萬元、李鎮國之妻高梅仙10萬元交保；前民進黨中執委郭再欽及被搜出800萬現金的楊志強（曾任市議會無黨聯盟顧問團長、圓山企業集團總裁）則向法院聲請覊押禁見。另名涉案人林士傑未到案。

據了解，檢調人員3日上午7時30分許發動大規模搜索行動，出動檢警調憲等122人，兵分26路持台南地院法官核發的搜索票針對議長邱莉莉與副議長林志展住處與國民黨3位跑票議員、1位無黨市議員黃麗招及相關涉案人10人之處所進行搜索，查扣部分證物，並將相關涉案人帶回偵訊，以釐清案情。