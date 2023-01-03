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日籍人士台南確診隔離　黃偉哲送上溫暖問候盼台日情誼永存

▲1位日籍人士抵達台南時確診，他在臉書上分享確診加入台南市政府健康共照雲後，迅速就收到醫師來電評估的經驗，而黃偉哲市長獲悉非常關心，指示新聞處聯繫表達慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1位日籍人士抵達台南時確診，他在臉書上分享確診加入台南市政府健康共照雲後，迅速就收到醫師來電評估的經驗，而黃偉哲市長獲悉非常關心，指示新聞處聯繫表達慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1位日籍人士於2022年12月28日抵台，30日抵達台南時確診，他在臉書上分享自己因確診而加入台南市政府健康共照雲後，迅速就收到醫師來電評估的經驗，而黃偉哲市長獲悉後，非常關心這位日籍人士情況，指示新聞及國際關係處聯繫表達慰問。

黃偉哲市長表示，該名日籍人士來自日本名古屋，長年致力於促進台日友好關係，2016年台南發生0206大地震時，也曾經親自前來台南捐款慰問，這份情誼讓人動容，也祝福他早日康復，台日友好情誼永存。

▲1位日籍人士抵達台南時確診，他在臉書上分享確診加入台南市政府健康共照雲後，迅速就收到醫師來電評估的經驗，而黃偉哲市長獲悉非常關心，指示新聞處聯繫表達慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前這位日籍人士在個人臉書貼文表示，他在台南確診後，台南市政府立即傳送網路登錄確診者資料的連結資訊，點了連結馬上轉到台南市政府健康共照雲LINE介面，用LINE登錄確診者資訊1小時後，醫生迅速打電話確認健康狀態，通報及評估超高效率。

該名日籍人士在收到黃市長的問候後，除了感謝黃市長及台南各位的溫暖慰問外，也表示身體逐漸恢復中，而隔離期間深深感受到台灣人的善良，收到很多台南友人的即時物資救援，這正是台灣最大魅力所在。他也進一步稱讚相較於日本的確診者依賴保健所家訪，需等候2-3天，反觀台灣確診可以透過Line跟網站登錄，是相對快速的疫情處理方式。

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