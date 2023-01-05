印度台北協會戴國瀾會長訪台南　黃偉哲：以蘭會友力促進國際交流

▲印度台北協會戴國瀾（Gourangalal Das）會長與楊丹杰副會長（Dhananjay Singh Yadav）於5日正式拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長一同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



印度台北協會戴國瀾（Gourangalal Das）會長與楊丹杰副會長（Dhananjay Singh Yadav）於5日正式拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長一同與會，雙方針對台南與印度潛在交流機會進行意見交換。





黃偉哲市長首先感謝戴會長夫婦於2022年3月特地赴台南參加台灣國際蘭展的開幕式，並補充道，全世界每6朵蘭花就有1朵產自台南，繁盛的蘭花也象徵自由民主遍地開花，更是台灣與國際盟友間深厚的友誼連結。黃偉哲表示，2023年的國際蘭展規模更大也更具可看性，歡迎戴會長今年再度前來台南欣賞美麗的蘭花。

黃偉哲提及，台南是台灣最古老的城市，也是台灣的「文化首都」，期望台南跟文明古國印度能進行更深層的交流，使台南的文化更多元薈萃，也希望未來能分享台南最引以為傲的美食和富饒的特色物產給印度的朋友們。





戴國瀾會長表示，印度也有些企業在台南落腳，如位於安南區的安瀚視特公司(AvanStrate Inc.)就是印度的高科技公司，此外有許多印度籍的學生在台南的大學就讀，他也感謝市府對這些印度學生的照顧。印度與台南在產業、教育、文化等領域都有諸多連結，特別是他對台南的農業技術和花卉產業更是印象深刻，今年希望能再訪台灣國際蘭展。戴會長也強調，印度台北協會將積極擔任印度與台南的交流橋樑，也歡迎台南市民多多走訪印度。





戴國瀾會長曾駐北京、舊金山和華盛頓特區等地，並曾任印度外交部司長、美洲司司長。2020年7月起擔任印度台北協會會長，他精通中文，且曾以外交人員參訪團身分數次造訪台南，並南下出席2022年台灣國際蘭展開幕式。