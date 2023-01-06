兔年賀新春　台電台南區處贈大師手寫春聯

▲台電台南區處6日上午於服務中心營業廳舉辦喜贈春聯活動，民眾踴躍參與，現場熱鬧非凡，充滿濃厚年節氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電台南區處6日上午於服務中心營業廳舉辦喜贈春聯活動，民眾踴躍參與，現場熱鬧非凡，充滿濃厚年節氣氛，這次邀請4位書法名家揮毫贈送春聯，包括台南知名書法家楊玉秀、吳文凱、林育賢、林忠佐等，一起現場揮灑筆墨，送出超過百幅春聯，民眾拿到名家筆墨相當興奮，迫不及待想帶回家張貼！

台電台南區處處長黃明舜表示，透過每年春節前夕贈送名家揮毫作品，不僅發揚中華文化書法藝術之美，還能增加與民眾互動的機會，相當開心！再兩周就是華人最重視的農曆春節，贈送春聯不僅代表台電重視傳統文化藝術，更表達祝福的心意。經過名家寫意揮灑，一紙筆墨搖身一變就成為祝賀民眾新春快樂的最佳賀禮。

台南區處舉辦贈送春聯活動已10年有餘，不少民眾引頸期盼，甚至自行提前詢問舉辦時間，相當受到歡迎。現場臨櫃辦理業務的用戶今天偶遇此活動也感到非常驚喜。民眾可預先選擇喜愛的對聯，再請4位老師現場揮毫，現場趣味橫生。台南區處也請老師現場寫下「家家燈火家家慶 處處台電處處情」、「指定時段減用電 電費回饋看得見」，兩幅對聯，不僅傳達台電對服務民眾、穩定供電的堅持和用心，同時也提醒民眾在日常生活中落實節電。

黃明舜處長在服務中心也不忘溫馨提醒現場用戶，若有相關業務卻不便臨櫃辦理時，歡迎民眾多加使用台灣電力APP，可繳交電費、停電報修、查閱用電資訊等，趕緊使用手機下載並綁定電號，立刻享受方便又即時的服務。