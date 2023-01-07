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快訊／台南正副議長賄選案　黃怡萍涉違反《選罷法》羈押禁見

▲▼台南正副議長賄選疑雲 檢方再傳黃怡萍聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南正副議長賄選案延燒，台南地院7日裁准黃怡萍羈押且禁止接見通信。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、趙蔡州／台南報導

台南地檢署持續偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選案，檢調6日再次傳喚相關涉案人黃怡萍到地檢署複訊，認為黃怡萍涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》嫌疑重大，且供述前後不一且避重就輕，當庭逮捕後向台南地院聲押禁見。台南地院7日凌晨開庭審理後，裁准黃怡萍羈押並禁止接見通信。

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選案，專案小組檢察官3日指揮檢警調憲等單位122人，持搜索票兵分26路搜索台南市議會正、副議長、李文俊等4名市議員住處或服務處及相關涉案人郭再欽、楊志強、黃怡萍、高梅仙及林士傑等住處，當日除林士傑未到案外，其餘涉案人均帶回偵訊。

專案小組5日補強證據後，再次傳喚前經訊問後交保之市議員李鎮國及其妻高梅仙、及相關涉案人黃怡萍等3人，訊問後認為黃怡萍涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》嫌疑重大，且供述前後不一且避重就輕，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後向台南地院聲押禁見。

台南地方法院7日凌晨開庭審理，儘管黃怡萍否認犯行，根據共犯、證人供詞及相關證物，足以相信黃怡萍違反《公職人員選舉罷免法》嫌疑重大，加上其供述前後不一且避重就輕，有串證及滅證之虞，全案未查明之前有羈押必要，裁准黃怡萍羈押並禁止接見通信。

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