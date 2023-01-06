涉賄選50萬交保　台南市議長邱莉莉終現身：尊重配合司法調查

記者林悅／台南報導

台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展，在檢方裁定交保後，6日下午參加台南市議會黨團協商會議，邱莉莉議長現身表示，檢察官任何司法偵辦作為他們都尊重，本案已進入司法程序，基於偵查不公開，他們不便多說，一切尊重檢方的調查。

▲台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展指出，檢察官任何司法偵辦作為他們都尊重，本案已進入司法程序，基於偵查不公開，他們不便多說，一切尊重檢方的調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱莉莉議長、林志展副議長，6日下午2時出席市議會黨團協商會議，邱莉莉受訪指出，檢察官任何查作為她與林志展都尊重，本案已進入司法程序，基於偵查不公開，他們尊重檢察官的調查。

邱莉莉議長、林志展副議長說，他們是忠貞的民進黨員，針對民進黨中央表示默調查台南市正副議長選舉案，她非常支持也會配合調查，但她希望黨中央能親自到台南市來，民進黨團在開黨團會議時都有錄音錄影，希望黨中央能移駕台南，聽一聽台南市議會民進黨團內部的聲音。對於外界說邱莉莉、林志展交保後失聯，邱莉莉笑稱她與林志展的手機都被檢察官查扣了，暫時沒有手機可用。

林志展說，他的想法很簡單，正副議長透過政黨合作，可以避免很多的紛爭，避免很多的困擾，就不用再擔心民進黨會再跑票，只要在合法的程序裡可以合作，化解政黨的對立，讓府會和諧，創造市民最大的福祉。

林志展也表示，媒體對他的臆測都是不實指控，他與李文俊沒有任何私相授受或利益問題，本案已進入司法程序，請各界不要再臆測，他尊重司法調查，有罪該關就關。