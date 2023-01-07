陸大爆發頻見「白肺」…憂病毒「回到2020年」　專家解答

▲大陸本輪疫情確診患者出現白肺現象。（圖／極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸疫情飆升，連日來許多民眾在微博爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至出現極端的「白肺」症狀，外界懷疑高毒性的Delta變種病毒是否與Omicron同在中國大陸流行。對此，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏強調，「無論什麼病原體，只要引起重症肺炎，都有可能出現白肺。」

據《央視》報導，中國疾控中心病毒病所所長許文波表示，根據實時動態監測，國內沒有發現Delta變異株在流行，也沒有發現Delta變異株與Omicro變異株重組。從12月初至今，國內監測到9個流行的新冠病毒亞分支，都屬於Omicro變異株。

中國醫科大學附屬第一醫院重症醫學科主任馬曉春說，新冠病毒感染造成的重症肺炎主要表現為急性呼吸衰竭。從CT影像上看，當肺部損失比例很高，才會表現為白肺，並不是只要出現肺炎就是白肺。出現白肺的患者往往是危重症患者，這部分人在所有新冠患者中佔比很低。

導致重症肺炎並出現白肺的因素不只是感染新冠病毒。西安交通大學第一附屬醫院感染科主任何英利表示，過去，醫院也會收治一些白肺患者。冬季感染流感病毒、細菌、支原體等病原體都可能導致重症肺炎。高齡老人、基礎疾病患者、重度吸煙者感染新冠病毒後，更容易發展為重症甚至危重症。

張文宏指出，中國短時間內出現大量人群感染，自然會有一定比例的肺炎患者。但可以確定的是，Omicron出現肺炎總的比例，還是遠遠低於Delta和原始毒株。

北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉解釋，「白肺」是臨床工作中一個口語化描述，醫務人員很多情況不會叫「白肺」，而是描述是單側還是雙側、是在上還在下。只有當肺部雙側病變達到75%以上，才叫「白肺」。

童朝暉說，從目前住院病人的情況來看，「白肺」或是重型、危重型比例占到3%至4%。但因肺炎引起呼吸衰竭在臨床上治療是很成熟的，只要就診比較及時，有相當部分的患者可以好轉。

復旦大學附屬中山醫院重症醫學科副主任鐘鳴表示，感染Omicron後，大部分病人只有上呼吸道症狀，但少數病人是可能演變成肺炎，這和個人免疫狀態和是否存在高危因素有關。

對於如何避免新冠感染導致肺炎？童朝暉說，青壯年得了肺炎，體溫馬上就上來，發燒、咳嗽、咳痰等症狀都很明顯，往往會及時就診。但老年人肺炎可能不發燒，也可能沒有明顯的呼吸道症狀。部分老年人也表達不出來有何特別的症狀，家人有時候也就不重視了，因而延誤就診。

童朝暉指出，由於老年人肺炎的起病比較隱匿，有時沒有明顯症狀。因此要注意，如果老年人突然不愛吃飯，整個人「發蔫」（編按：精神不振）或嗜睡，就要及時就診。

他建議，由於冬季也是肺炎高發季節，即便沒有感染新冠，老年人若有基礎疾病，也容易得肺炎。要注意監測呼吸頻率，有沒有胸悶？有沒有呼吸急促等症狀？若血氧飽和度低於93%，就應及時就醫。