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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平北京會見小馬可仕　中菲聯合聲明聚焦南海爭議

▲大陸國家主席習近平在北京會見菲律賓總統小馬可仕。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家主席習近平在北京會見菲律賓總統小馬可仕。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（4）日在北京人民大會堂與到訪的菲律賓總統小馬可仕會談。雙方在會中均強調要深化雙邊友誼，大陸推行的一帶一路經貿戰略在菲律賓的合作方案也將持續進展，此外，雙方還針對南海爭議交換意見，並承諾要展開海警務實合作及在適當時機舉行年度防務安全對話。

▲大陸國家主席習近平在北京會見菲律賓總統小馬可仕。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝央視）

習近平與小馬可仕會談後，雙方正式發表《中菲聯合聲明》。聲明指，兩國元首重申1975年中菲建交聯合公報等文件精神，包括通過和平方式解決一切爭端、相互尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政等。菲律賓重申恪守一個中國政策。

中菲雙方承諾深化農業、基建、能源和人文四大重點領域合作，並在國防、安全、科技、貿易和投資等領域拓展更多合作途徑。菲律賓感謝中方提供多種形式的金融支持，資助菲實施相關經濟和技術項目，支持菲社會經濟發展。

在持續發展雙邊經貿關係上，中菲雙方續簽「一帶一路」合作諒解備忘錄，簽署帕西格河橋梁項目框架協議和中方援菲基建項目交接證書，並就支持菲律賓基礎設施建設相關貸款協議交換意見。雙方將進一步深化基礎設施建設合作，打造達沃－薩馬爾大橋等重點工程，在商定的地點探討開展經貿創新發展合作，共同維護產供鏈穩定。

▲大陸國家主席習近平在北京會見菲律賓總統小馬可仕。（圖／翻攝央視）

▲菲律賓總統小馬可仕。（圖／翻攝央視）

在南海爭議方面，兩國元首均強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧。雙方重申維護及促進地區和平穩定、南海航行和飛越自由的重要性，同意在《南海各方行為宣言》以及《聯合國憲章》和1982年《聯合國海洋法公約》基礎上，以和平方式處理爭議。

為減少南海爭議出現的摩擦，中菲兩國元首一致認為建立信任措施有助於增進互信，肯定中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制的重要作用。雙方決定建立中國外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司直接溝通機制。

此外，雙方認識到兩國海警開展務實合作的重要作用，重視並同意盡早召開中菲海警海上合作聯合委員會第四次會議，適時舉行年度防務安全對話。

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