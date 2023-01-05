陸港恢復通關！8日起可經「港澳轉機」赴陸　有利台商通行

▲大陸恢復可經港澳轉機進入大陸。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸國務院聯防聯控機制綜合組今天（5日）發布「關於優化內地（香港、澳門對中國大陸的稱呼）與港澳人員往來措施的通知」，自1月8日起實施。通知包括恢復在香港、澳門國際機場轉機／過境進入中國大陸服務，此舉可讓台灣旅客近日即可多一條管道赴大陸。

通知稱，自香港入境人員憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

通知強調，不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。結果為陽性者，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取「居家、居所隔離或自我照護」，其他情況提倡儘快前往醫療機構診治。結果為陰性者，由海關依慣例按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變。

通知指出，恢復在香港、澳門國際機場轉機／過境進入大陸服務。取消對香港、澳門來往大陸航班客座率限制，逐步有序增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率。加強重點城市航班接收能力建設。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

通知強調，恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴香港簽注，有序恢復大陸居民赴香港、澳門旅遊；此外，逐步有序全面恢復大陸與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，為出入境人員快捷通關提供便利。