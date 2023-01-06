　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉「中國版」售價創史上新低　Model Y僅114萬...4週內交車

▲大陸境內生產的特斯拉全車系全車系同步降價。（圖／翻攝特斯拉中國官網）

▲大陸境內生產的特斯拉全車系全車系同步降價。（圖／翻攝特斯拉中國官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

特斯拉（Tesla）中國官網今（6）日顯示，國產車型全系降價，Model 3起售價為22.99萬元人民幣（約101.1萬元新台幣），Model Y起售價25.99萬元人民幣（約114.3萬元新台幣），創下上海工廠開工以來，特斯拉大陸國產車型史上售價最低紀錄。

▲大陸境內生產的特斯拉全車系全車系同步降價。（圖／翻攝特斯拉中國官網）

此外，特斯拉也公布全新Model S與Model X在大陸市場的售價。其中，Model S雙電機全輪驅動版78.99萬元人民幣（約347.5萬元新台幣）起，Model X雙電機全輪驅動版87.99萬元人民幣（約387.1萬元新台幣）起，上述車型將於2023年上半年開啓中國大陸境內交付。

根據大陸乘聯會發布的中國市場預估銷量顯示，特斯拉在2022年12月交付55796輛中國製造的電動車，是五個月內的最低值。較2022年11月份下降44%，較2021年同期下降21%，主因或為需求疲軟之際，特斯拉透過減產和降低售價，以應對庫存上升的情況。

不過，就2022年年度數據來看，特斯拉上海超級工廠全年交付電動車超71萬輛，同比增長48%；僅Model Y一款車型就已經交付超45萬輛，幾乎追平特斯拉中國2021年48萬輛的成績。

ET快訊
快訊／前駐美代表沈呂巡病逝　享壽74歲
台南路邊驚見「裸女露點看板」　真相傻了
快訊／連開10槍殺2人！　高雄男逃死定讞
女返鄉遭3人聯手性侵！　1人還當選了
快訊／小甜甜遭「跨坐暴打」！　宋先生被起訴
小甜甜尪7分鐘道歉片！「1驚人特點」被轟：和宋逸民一樣
點這網址「快速領6000」是詐騙！　1招辨真假
台中5死惡火！11歲男童命葬火場　父子親密合影成追憶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「春運強碰疫情」人次暴漲99%　官員認：困難挑戰最大一次

特斯拉「中國版」售價創史上新低　Model Y僅114萬...4週內交車

迎親車隊500公尺內連遇3道路障　村民攔路：交50條菸，這是規矩

陸港恢復通關「每天最多6萬人」　不看疫苗接種證明

正妹Uniqlo試衣遭男童掀簾偷窺　家長怒「小孩懂什麼」遭萬人洗臉

妹妹懷孕變植物人「慘被夫拋棄」　她獨自照顧3年出現奇蹟

老婦「不會寫字」領不出養老金　行員「嗆1句」網炸鍋

情色網美竟是中學音樂女師！「課後輔導」吃了男學生　帳號全爆出

12歲男童「暴風飆長到191公分」！網一看「急點1問題」：快去檢查

第一次見家長…「男友家神扯一幕」妹子僵住　2天後堅決分手

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

陸「春運強碰疫情」人次暴漲99%　官員認：困難挑戰最大一次

特斯拉「中國版」售價創史上新低　Model Y僅114萬...4週內交車

迎親車隊500公尺內連遇3道路障　村民攔路：交50條菸，這是規矩

陸港恢復通關「每天最多6萬人」　不看疫苗接種證明

正妹Uniqlo試衣遭男童掀簾偷窺　家長怒「小孩懂什麼」遭萬人洗臉

妹妹懷孕變植物人「慘被夫拋棄」　她獨自照顧3年出現奇蹟

老婦「不會寫字」領不出養老金　行員「嗆1句」網炸鍋

情色網美竟是中學音樂女師！「課後輔導」吃了男學生　帳號全爆出

12歲男童「暴風飆長到191公分」！網一看「急點1問題」：快去檢查

第一次見家長…「男友家神扯一幕」妹子僵住　2天後堅決分手

兆豐銀攻電支生態圈　刷卡回饋有望衝破5000點

內衣晾在陽台！房東打掃完突然「不見了」　妹子慌爆：該問他老婆嗎

快訊／前駐美代表沈呂巡今晨病逝　享壽74歲

美眾議院11輪投票選不出議長！　CNN：議員擬「這天」再重投

拿理賠金投資！「00878和006208」爸媽戰不停　一票人秒選：完勝

人生「只買3次彩券」就中頭獎　18歲男商店買零食順手贏614萬元

不屑和梅根組王室F4！威廉爆警告哈利「別娶她」：不過是個女演員

王鴻薇選前之夜最後衝刺！蔣萬安將「交棒」　藍營大咖全出動

今晚降溫！直逼冷氣團　鄭明典示警極渦偏強「下波極寒時間曝」

日本兩大王牌合體！　千賀滉大、田中將大紐約聚餐合影

扛山豬上車！爸一肩舉41kg胖鬆獅　 牠一臉囧：偶鼻要回家啦

大陸熱門新聞

妹懷孕變植物人　她獨顧3年出現奇蹟

正妹試衣遭男童掀簾　制止竟被家長痛罵

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

婦「不會寫字」領不出養老金　網炸鍋

第一次見家長！男友家神扯一幕　妹子堅決分手

陸專家曝「地球被太空垃圾包圍」 軌道高度500公里以上為重災區

情色網美竟是中學音樂女師！裸誘學生對話曝

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

掃地機器人一台118元 網紅豪買20台開箱實測：只掃了一張紙

迎親車隊500公尺內連遇3道路障 村民攔路：交50條菸，這是規矩

12歲男童191公分！網急點1問題：快去檢查

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

陸港通關「每天6萬人」　不看疫苗接種證明

特斯拉「中國版」售價創史上新低 Model Y僅114萬...4週內交車

更多熱門

相關新聞

希臘要求中國入境旅客須出示陰性證明

希臘要求中國入境旅客須出示陰性證明

中國國務院宣布自1月8日起邊境解禁，歐盟「政治危機整合應對小組」（IPCR）4日強烈建議，所有成員國應堅持要求中國入境旅客在行前接受新冠檢測，並且取得陰性結果。對此，希臘政府2名官員表示，未來由中國前往希臘的旅客都必須提出抵達前48小時的新冠肺炎篩檢陰性證明，這項新的政策很快就會正式宣布。

陸港恢復通關！8日起可經港澳轉機赴陸

陸港恢復通關！8日起可經港澳轉機赴陸

習近平北京會見小馬可仕 中菲聯合聲明聚焦南海爭議

習近平北京會見小馬可仕 中菲聯合聲明聚焦南海爭議

特斯拉墜崖4人生還　竟是爸爸蓄意謀殺

特斯拉墜崖4人生還　竟是爸爸蓄意謀殺

貨輪翻船！船員「趴貨櫃發抖」險滅頂

貨輪翻船！船員「趴貨櫃發抖」險滅頂

關鍵字：

特斯拉上海中國大陸Model 3Model Y降價

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

房貸車貸都小甜甜扛！徐小可夫妻心疼

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

台女護理師「飛機裸拍解放」1天75萬觀看

「這1行業」年輕人怕被笑！內行推爆：賺到流油

命理師3年前告誡小甜甜「不要想結婚」

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面