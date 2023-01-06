特斯拉「中國版」售價創史上新低　Model Y僅114萬...4週內交車

▲大陸境內生產的特斯拉全車系全車系同步降價。（圖／翻攝特斯拉中國官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

特斯拉（Tesla）中國官網今（6）日顯示，國產車型全系降價，Model 3起售價為22.99萬元人民幣（約101.1萬元新台幣），Model Y起售價25.99萬元人民幣（約114.3萬元新台幣），創下上海工廠開工以來，特斯拉大陸國產車型史上售價最低紀錄。

此外，特斯拉也公布全新Model S與Model X在大陸市場的售價。其中，Model S雙電機全輪驅動版78.99萬元人民幣（約347.5萬元新台幣）起，Model X雙電機全輪驅動版87.99萬元人民幣（約387.1萬元新台幣）起，上述車型將於2023年上半年開啓中國大陸境內交付。

根據大陸乘聯會發布的中國市場預估銷量顯示，特斯拉在2022年12月交付55796輛中國製造的電動車，是五個月內的最低值。較2022年11月份下降44%，較2021年同期下降21%，主因或為需求疲軟之際，特斯拉透過減產和降低售價，以應對庫存上升的情況。

不過，就2022年年度數據來看，特斯拉上海超級工廠全年交付電動車超71萬輛，同比增長48%；僅Model Y一款車型就已經交付超45萬輛，幾乎追平特斯拉中國2021年48萬輛的成績。