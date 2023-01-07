85歲嬤騎機車外出故障　屏東里港警送返家…女兒：何時出門的？

▲里港警分局高樹分駐所警員藍慶賢、鍾佩娟護送阿嬤回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉85歲阿嬤，騎機車外出，機車皮帶斷裂無法行駛，她婆慌張於路旁無助且來回踱步，路旁商家見狀連忙通知轄區里港警分局高樹分駐所，警方找到她，查明後將她安全送返家，家中的女兒還不知媽媽騎機車外出，連忙感謝警方。

高樹分駐所於日前接獲報案，稱有一迷途老人於其店門口徘徊無法返家。警員藍慶賢、鍾佩娟到場後，發現她語焉不詳且車輛拋錨，詢問家中地址亦無法說清楚。

警方遂依車牌號碼查詢，發現原來其居住地為高樹鄉舊寮村，並非阿婆口口聲聲呢喃要返回的東振村；藍、鍾兩員協助將該故障車輛停放路旁，並載著她安全送返家中，女兒還未發現母親離家，向警方表示母親娘家雖然在高樹鄉東振村，但他們已長年居住於高樹鄉菜寮村，母親應是不自知而自行騎車出門。

警方婉言相勸，阿嬤已85歲高齡，家屬應多注意家中老年人動態，女兒對警方協助母親返家舉動表示感謝。

里港警分局呼籲，老人失智是高齡社會常有的現象之一，如家中有年老長輩，應多注意家中老年人動態，建議家屬可替家人配戴GPS行動定位裝置，立即定位、即時協助，以免因為一時的疏忽，造成失智老人失蹤的憾事發生。