機車考照注意！「無號誌路口停讓」即起列筆試必考題　至少出3題

▲機車考照筆試將把無號誌路口停讓列為必考題。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣交通被外媒認證是「行人地獄」，為強化用路人「停、讓」觀念，公路總局自本周起調整機車筆試，「無號誌路口停讓」列為必考題，筆試50題考題中至少考3到4題；此外，今年4月全台14家駕訓班將推機車道路駕訓3小時，訓練項目出爐，包括兩段式左轉、無號誌路口停讓等將有8到10個訓練項目。

機車肇事和死亡居高不下，公路總局除已規劃試辦駕訓班增加實際道路訓練體驗外，也將強化機車筆試等考照項目調整，公路總局監理組長魏武盛表示，過往機車考照50題題目中，由電腦隨機抽題，為強化國人停讓觀念，1月3日起，機車考照筆試中，無號誌路口停讓觀念列為必考題，挑題一定會出現，且50題考題中至少會考3到4題。

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除筆試已強化停讓觀念外，今年4月也規劃全台有14家駕訓班推出機車實際道路訓練，民眾取得機車駕照後可報名實際道路訓練，初步相關規劃草案也已出爐。

魏武盛表示，未來機車實際道路駕訓總時數為3小時，其中2小時將在道路上訓練，駕訓班會規劃兩條路線，總計有8到10個訓練項目，包括兩段式左轉、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓等，訓練過程前後將有2個教練，機車上也將設有行車紀錄器，教練會透過藍芽耳機與學員溝通。

公路總局局長陳文瑞表示，目前公路總局已經收集香港和澳門等機車道路訓練等相關資料，未來也要跟駕訓班討論，目前學費定價還沒出爐，但政府將會補助每人1200元，訓練項目將針對需要特別注意安全、肇事率較高等項目，包括變換車道、兩段式左轉、無號誌路口、大型車視野死角等，因此路線設計上也會有公車停靠區，民眾取得機車駕照後可以參加加強道路訓練。

此外，公路總局今年也將委外研究，針對機車考照增加實際道路路考以及筆試題型調整等進行研究，預計明年完成，114年初會有具體研究內容。