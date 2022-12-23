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佳里扶輪社聯合善心企業　捐贈南消三大隊電動車救災用滅火毯

▲國際扶輪3470地區佳里扶輪社23日於佳里消防分隊，辦理捐贈台南市消防局第三救災救護大隊滅火毯一批，由陳博文大隊長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國際扶輪3470地區佳里扶輪社23日於佳里消防分隊，辦理捐贈台南市消防局第三救災救護大隊滅火毯一批，由陳博文大隊長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際扶輪3470地區佳里扶輪社23日於佳里消防分隊，辦理捐贈台南市消防局第三救災救護大隊滅火毯一批，由陳博文大隊長代表受贈，這批滅火毯裝備將配發於大北門區佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門等共6個消防分隊使用。

▲國際扶輪3470地區佳里扶輪社23日於佳里消防分隊，辦理捐贈台南市消防局第三救災救護大隊滅火毯一批，由陳博文大隊長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

電動車普及後，為防止電動車持續燃燒，救災時避免浪費水資源，利用滅火毯阻絕燃燒所需氧氣控制火勢是最佳的救災方法。佳里扶輪社黃仁宏社長在得知利用滅火毯可以來阻絕電動車火勢之訊息後，乃結合6位社員共同捐贈滅火毯一批。

▲國際扶輪3470地區佳里扶輪社23日於佳里消防分隊，辦理捐贈台南市消防局第三救災救護大隊滅火毯一批，由陳博文大隊長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第三救災救護大隊陳博文大隊長表示，非常感謝佳里扶輪社黃仁宏社長及華寶樹酯化學工廠有限公司黃慶淵董事長、天鉞有限公司方在永董事長、聯福營造有限公司李聖良董事長、顯昌眼鏡實業周文雄董事長、允誠營造有限公司黃允恭董事長及誠銳建設有限公司劉士榮董事長共同捐贈滅火毯救災器材一批。此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進了災害搶救之效能，造福民眾。

▲國際扶輪3470地區佳里扶輪社23日於佳里消防分隊，辦理捐贈台南市消防局第三救災救護大隊滅火毯一批，由陳博文大隊長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

電動車事故搶救上不同於以往汽柴油車輛，一旦起火時消防搶救程序比汽柴油車複雜許多，搶救所需水量亦比汽柴油車要來得更多，捐贈的這款滅火毯在覆蓋起火的車體時，可降低周圍溫度並減少煙霧產生，特殊矽膠塗層可抑制有毒物質和氧氣穿透，使車輛電池在受控制狀態下燃燒，防止火勢延燒周圍物體。本次捐贈的裝備可提供消防人員在執行電動車火警及災害搶救上能有更好的救災效率及安全防護，降低電動車復燃情形發生，這批滅火毯裝備將配發於大北門區佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門等共6個消防分隊使用，相信可以增進汽機車火警搶救效率，尤其是面對電動車火警，有效守護民眾生命安全。

▲國際扶輪3470地區佳里扶輪社23日於佳里消防分隊，辦理捐贈台南市消防局第三救災救護大隊滅火毯一批，由陳博文大隊長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，鑒於環保及科技趨勢，電動車大量出現，不同於以往之汽柴油車輛，以大量鋰電池蓄電做為電力驅動車輛之主要動力來源，特別呼籲民眾駕駛電動車輛時，務必熟悉車輛操作方式並了解車體構造，以避免操作或保養不當造成意外事故。

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