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遮蔽車牌深夜聚集競速危駕　佳里警快打依法移送偵辦

▲多達20幾部改裝車輛，於台南七股郊區群聚危險駕車，佳里警分局追查1個多月偵辦，循線將涉案車主21人通知到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲多達20幾部改裝車輛，於台南七股郊區群聚危險駕車，佳里警分局追查1個多月偵辦，循線將涉案車主21人通知到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

多達20幾部改裝車輛，在2022年11月27日深夜1時許，於台南七股郊區群聚危險駕車，特別引人側目，佳里警分局接獲民眾報案後立即啟動「快打部隊」前往查處，該聚集車隊見遠方警車出現迅即四處鳥獸散，警方深入追查偵辦1個多月，循線將涉案車主21人通知到案依法送辦。

▲多達20幾部改裝車輛，於台南七股郊區群聚危險駕車，佳里警分局追查1個多月偵辦，循線將涉案車主21人通知到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局指出，為遏止此危險駕駛歪風，比照重大刑案偵辦模式，特成立專案小組，調閱台南市轄內多處監視器清查過濾違規車輛，經過1個多月調查，發現至少21部車輛聚集，其中多部車輛以遮蔽車牌或懸掛偽造車牌等方式，企圖躲避警方查緝，多部車輛罔顧其他用路人安全，見路口號誌已變換為紅燈，仍未減速及觀察有無其他人車通行，竟以高速闖越路口，已明顯致生危害往來人車之安全。

▲多達20幾部改裝車輛，於台南七股郊區群聚危險駕車，佳里警分局追查1個多月偵辦，循線將涉案車主21人通知到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局掌握相關事證後，逐一通知涉案車主、駕駛到案，警詢後依情節，於4日上午將該21名涉案駕駛，分別依違反刑法第185之1條公共危險及刑法第212條偽變造特種文書等罪嫌，移送台南地檢署偵辦；另視違規情節依違反道路交通管理處罰條例分別依法開單告發，以達嚇阻效果。

▲多達20幾部改裝車輛，於台南七股郊區群聚危險駕車，佳里警分局追查1個多月偵辦，循線將涉案車主21人通知到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里警分局長顏勤峰呼籲，法律無假期！為遏止再有改裝車輛集結於轄內危險駕車，仍將於假日深夜時段，持續規劃防制危險駕車勤務並強力執法，以遏止危駕歪風，請民眾切勿以身試法。

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