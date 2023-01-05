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球場建成廢棄物掩埋場？　李艷秋狠酸林智堅：榮登開年以來最幽默

▲新竹棒球場外野草皮挖出磚頭石頭廢電纜。（圖／新竹市府提供）

▲新竹棒球場外野草皮挖出磚頭石頭廢電纜。（圖／新竹市府提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對新竹棒球場外野草皮藏有大於3公分磚頭、石頭與廢棄電線事件，資深媒體人李艷秋批評，前新竹市長林智堅除了論文抄襲外，還將球場建成一座廢棄物掩埋場，狠酸「了不起的創意榮登開年以來最幽默，沒有之一」，更建議各處都去挖寶，包括綠能、風電、土地變更、體育館、生技產業等，有挖有收獲。

高虹安今日召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」指出，去年12月14日MLB場勘時，美國職棒聯盟專家發現球場草皮生長狀況非常差、球場排水不良，甚至在隨機取樣外野草皮土壤的過程中發現，該土壤深度僅10至15公分，並有大於3公分的磚頭、石頭與廢棄電線，明顯未達合約載明土壤級配要求，廠商偷工減料罪嫌重大，質疑前市府未善盡監督責任，目前檢調已立案調查。

對此，李艷秋今晚透過臉書發文表示，由於廠商偷工減料，市府只好宣布新竹球場放棄作為WBC官辦熱身賽的指定球場，因為沒人能想像在國際賽事中，一堆球員被電線絆倒、被磚塊拐到腳、被石頭劃破手、跌到溝裡骨折、因積水滑倒，痛批「如果沒有換黨執政，台灣絕對榮登國際最爛球場，沒有之一。」

針對「現任市府」質疑「前市府」認未善盡監督責任，李艷秋狠酸，「林智堅除了抄論文拿到兩個碩士，還會施魔法，將3億球場變成12億。更厲害的是，他把球場建成一座廢棄物掩埋場，既運動又環保，了不起的創意榮登開年以來最幽默，沒有之一。」

李艷秋指出，大家都呼籲檢調要動起來，拿出辦「高虹安涉詐助理費案」的三分之一力氣就夠了，但她認為，這種說法對檢調是種侮辱，以檢調的政治嗅覺來說，應該可以聞出風向，知道地方政府換人了，連中央都可能換黨執政，必須趕快讓專業良知和職業道德歸位。

李艷秋強調，既然新竹球場能挖到寶，前瞻計畫裡的8800億想必是座藏寶庫，應該各處都挖一挖，包括綠能、風電、土地變更、體育館、生技產業等，有挖有收獲。

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