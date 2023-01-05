新竹球場真的出事了！　立委轟：林智堅出來打球，你當球

▲新竹棒球場挖出磚頭、石塊等廢棄物！立委怒轟林智堅該負責 。（合成圖／翻攝自林智堅、蔡英文臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

開挖大祕寶反而挖到廢棄物！新竹市長高虹安今（5日）揭露新竹棒球場高達152項嚴重缺失，包括在淺層土壤挖到磚頭、廢棄電線等，並且宣布放棄爭取WBC官辦熱身賽。對此，國民黨立委洪孟楷怒轟前新竹市長林智堅該付最大責任，直呼「林智堅給我出來打球、你當球！」

針對新竹棒球場挖出廢棄磚頭、電線。洪孟楷在臉書發文批評，新竹市立棒球場花了12億天價原地重建，已經被人懷疑中間有人謀不臧，如今又傳出底下還挖出廢棄磚頭、電線等奇怪物品，難道是把球場當成是土方廢棄掩埋場在使用？

▲新竹球場爆多項缺失！高虹安宣布不辦WBC經典賽。（圖／新竹市府提供）

「（球場）底下還有多少奇怪的東西！」洪孟楷表示，球場經過數個月改善仍出現這些情況，代表從施工開始就沒有任何把關機制，當時的新竹市長林智堅絕對該付最大責任，給我出來打球（面對）！

洪孟楷認為，一般人都知道，現在土方廢棄物的清理要有一定的程序，而如果有人利用球場施工的過程，把其他地方的土方傾倒至此，仗著關係良好、或是球場下面沒有人會去開挖，這種便宜行事，不知道中間有多少暴利！也代表工程過程行政方根本沒有監管，才會發出離譜行徑。

洪孟楷強調，未經過驗收就趕著開工的球場，除了讓總統蔡英文、林智堅當時去剪綵拍照打卡以外，就是造成職棒球員的受傷。他呼籲務必繼續追查下去，甚至該開挖就開挖，才能清楚明白到底還有多少不能聞問的真相埋藏底下！

他再次強調，球場門是傷害全台灣棒球迷的心中之痛。當口中一直強調棒球是國球，但卻縱容廠商對於神聖的球場如此的粗糙濫制，林智堅以及當時在位的新竹市府官員別以為現在沒責任了，出來打球（面對），12億公帑不只浪費、背後更有多龐大利益？經手的行政官員，一個都別想逃過！