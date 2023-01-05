新竹棒球場遭爆偷工減料　媒體人讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

▲高虹安前往新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市立棒球場隨機取樣外野草皮土壤後，於土壤深度約10至15公分處挖出大於3公分之磚頭、石頭與廢棄電線等廢棄物。新竹市長高虹安5日召開記者會說明，球場未達合約載明土壤級配要求，廠商偷工減料罪嫌重大，質疑前市府未善盡監督責任。對此，媒體人張禹宣表示，高虹安真的照字面上的「挖」出新竹「大秘寶」碎片，3公分紅磚不僅成為送交檢調的鐵證，更輕鬆地釣出工務處內鬼。

張禹宣今日表示，高虹安公布新竹棒球場152項缺失，還真的照字面上的「挖」出藏在土下10公分「大秘寶」碎片，那3公分的紅磚，不僅成為送交檢調的鐵證，更輕鬆地釣出工務處的內鬼。

張禹宣說，高虹安於第一時間召開記者會，卻技巧性地未邀請工務處到場，像在暗示，市府內部有人謀不臧的情事，試圖引蛇出洞。隨後，工務處立刻發布聲明，砲打自家市長，讓他首次見識到「自家局處槓市長」的名場面，彷彿不知今夕是何年，仍活在「政敵高虹安、市長林智堅」的歷史裡。

張禹宣指出，工務處先是聲稱「未受邀也未獲通知記者會」，再稱「棒球場目前還未竣工，也還未啟動驗收程序」，狠狠地咬了高虹安丟出的餌，引爆民怨沸騰仍渾然不知。

張禹宣感嘆，高虹安未全面撤換舊朝官員的原因，正是因為比起全面撤換，承擔滅證風險，將其留任甚至升官，更能透過內部調查等職權掌控，按兵不動就能引蛇出洞，而那位被釣出的工務處處長，恰巧是由前朝的副處長升任。

張禹宣表示，台南學甲爐渣案是「爐渣換土方」，新竹市棒球場則是「垃圾回填」，手法有異曲同工之妙，都被爆出「設計、監造」同一人且毫無相關經驗。該營造公司過往劣跡斑斑，涉嫌超過20項刑、民事詐欺、業務過失致死、不當得利、偷工減料等案件，卻能照樣承攬新竹數十件包案，「種種跡象都證明，內部人有鬼。」

「活在舊朝的工務處，陷入政黨色彩的盲點，膝反射的跳入新市府挖好的坑，自以為的澄清與釋疑都只是重複驗證，這些缺失與弊端，都是在自己眼皮子底下發生。」張禹宣怒批，6年花了12億的新竹棒球場，竟比不上8000萬的天母棒球場，即便違反合約施作，上百項缺失卻照樣驗收，對外宣稱改善完畢，放任總統開幕、球員進場打球。