　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹棒球場遭爆偷工減料　媒體人讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安前往新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市立棒球場隨機取樣外野草皮土壤後，於土壤深度約10至15公分處挖出大於3公分之磚頭、石頭與廢棄電線等廢棄物。新竹市長高虹安5日召開記者會說明，球場未達合約載明土壤級配要求，廠商偷工減料罪嫌重大，質疑前市府未善盡監督責任。對此，媒體人張禹宣表示，高虹安真的照字面上的「挖」出新竹「大秘寶」碎片，3公分紅磚不僅成為送交檢調的鐵證，更輕鬆地釣出工務處內鬼。

張禹宣今日表示，高虹安公布新竹棒球場152項缺失，還真的照字面上的「挖」出藏在土下10公分「大秘寶」碎片，那3公分的紅磚，不僅成為送交檢調的鐵證，更輕鬆地釣出工務處的內鬼。

張禹宣說，高虹安於第一時間召開記者會，卻技巧性地未邀請工務處到場，像在暗示，市府內部有人謀不臧的情事，試圖引蛇出洞。隨後，工務處立刻發布聲明，砲打自家市長，讓他首次見識到「自家局處槓市長」的名場面，彷彿不知今夕是何年，仍活在「政敵高虹安、市長林智堅」的歷史裡。

張禹宣指出，工務處先是聲稱「未受邀也未獲通知記者會」，再稱「棒球場目前還未竣工，也還未啟動驗收程序」，狠狠地咬了高虹安丟出的餌，引爆民怨沸騰仍渾然不知。

張禹宣感嘆，高虹安未全面撤換舊朝官員的原因，正是因為比起全面撤換，承擔滅證風險，將其留任甚至升官，更能透過內部調查等職權掌控，按兵不動就能引蛇出洞，而那位被釣出的工務處處長，恰巧是由前朝的副處長升任。

張禹宣表示，台南學甲爐渣案是「爐渣換土方」，新竹市棒球場則是「垃圾回填」，手法有異曲同工之妙，都被爆出「設計、監造」同一人且毫無相關經驗。該營造公司過往劣跡斑斑，涉嫌超過20項刑、民事詐欺、業務過失致死、不當得利、偷工減料等案件，卻能照樣承攬新竹數十件包案，「種種跡象都證明，內部人有鬼。」

「活在舊朝的工務處，陷入政黨色彩的盲點，膝反射的跳入新市府挖好的坑，自以為的澄清與釋疑都只是重複驗證，這些缺失與弊端，都是在自己眼皮子底下發生。」張禹宣怒批，6年花了12億的新竹棒球場，竟比不上8000萬的天母棒球場，即便違反合約施作，上百項缺失卻照樣驗收，對外宣稱改善完畢，放任總統開幕、球員進場打球。

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

ET快訊
這1類電器插延長線　「早晚釀火災」
快訊／新北騎士「血流一地」　失去呼吸心跳
食物掉地上「他秒撿起來吃」！下場超慘醫搖頭
情色網美竟是音樂女師！「課後輔導」吃了男學生　帳號全爆出
「音效卡之王」過世！　官方：悲傷的突發事件
快訊／新北工廠大火「延燒5戶」　消防58車126人搶救
6歲童神秘失蹤！「已成腐屍」遺體被塞紅桶棄屍
新竹棒球場遭爆偷工減料　他讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

催票！吳怡農陣營訴求改變選舉文化　「比喊搶救、告急有意義」

案海！藍營提2836案杯葛　她嗆「說一套做一套」：不是喊快發現金？

新竹棒球場遭爆偷工減料　媒體人讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

綠議員反對還稅於民　嗆王鴻薇「標準一致」：對蔣萬安提超收發錢

選情不容樂觀！　王鴻薇自曝睡不好原因：10個支持我僅2個去投票

麻將最大黨「公益麻將總決賽」來了！　舉行時間、地點曝光

吳怡農酸連勝文　沒當兵卻批兵役延長

蔡政府急轉彎普發6千？　蔡易餘指「誤解」：可能有些人聽不懂

役期1年！各軍種延續106年梯次　國防部曝將調整「總員額數」

「跟拜」還税於民、兩岸關係　朱立倫：國民黨路線正確歡迎民進黨跟

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

催票！吳怡農陣營訴求改變選舉文化　「比喊搶救、告急有意義」

案海！藍營提2836案杯葛　她嗆「說一套做一套」：不是喊快發現金？

新竹棒球場遭爆偷工減料　媒體人讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

綠議員反對還稅於民　嗆王鴻薇「標準一致」：對蔣萬安提超收發錢

選情不容樂觀！　王鴻薇自曝睡不好原因：10個支持我僅2個去投票

麻將最大黨「公益麻將總決賽」來了！　舉行時間、地點曝光

吳怡農酸連勝文　沒當兵卻批兵役延長

蔡政府急轉彎普發6千？　蔡易餘指「誤解」：可能有些人聽不懂

役期1年！各軍種延續106年梯次　國防部曝將調整「總員額數」

「跟拜」還税於民、兩岸關係　朱立倫：國民黨路線正確歡迎民進黨跟

4歲孩「雙腿布滿瘀青」！疑遭霸凌　衝醫院真相曝光

橫田久則親切沒架子　陳瑞昌：台鋼雄鷹找對人

央視女星「顴骨大片瘀青」被疑家暴！　解答受傷真相：值得注意

催票！吳怡農陣營訴求改變選舉文化　「比喊搶救、告急有意義」

快訊／新北黃牌重機自撞電線桿！騎士「血流一地」失去呼吸心跳

38歲男星異地夜會正妹！　「貼心給她穿外套」老婆見爆料回應了

這1類電器插延長線「早晚釀火災」！吹風機、電鍋都危險

錢兔似錦好運到！兔年創意春聯在松機 新東陽送春聯與剪紙窗花

「音效卡之王」沈望傅逝世！享壽67歲　發明聲霸卡成業界標竿

食物掉地上「他秒撿起來吃」！烙屎到虛脫　下場超慘醫搖頭

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

新竹棒球場太驚奇　草皮竟挖出磚頭、廢電纜

新竹球場挖出一堆廢棄物！王浩宇宣稱「很正常」

神預測小英連任！台中國師：2024「郭侯」坐大位

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

頭大！新竹棒球場恐面臨違約訴訟和賠償問題

沒資格領6000元？　梁文傑因「這原因」喊：讓我把錢退回國庫

新竹棒球場「廢電纜」　是他拔走的

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

別上當！全民發6000詐騙集團蠢動　行政院：政府不會用簡訊通知

快訊／低收750、中低收500加發生活補助　每人每月給、為期1年

雲林民眾集資找律師　告2鄉鎮長當選無效

新竹球場真的出事了！　立委轟：林智堅出來打球

更多熱門

相關新聞

高虹安檢視球場廢棄物問題

高虹安檢視球場廢棄物問題

新竹市長高虹安今（5）日偕同副市長蔡麗清召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」後，立刻前往新竹市立棒球場，針對昨日於球場隨機採樣土壤時發現的廢棄物問題，進行現場勘查。高虹安說，昨日採樣土壤時發現的廢棄物，都是本案的重要證物之一，近期會將所有證據主動送交新竹地檢、監察院、政風室，希望能儘速釐清與解決棒球場的爭議。

新竹球場挖出一堆廢棄物！王浩宇宣稱「很正常」

新竹球場挖出一堆廢棄物！王浩宇宣稱「很正常」

新竹棒球場「廢電纜」　是他拔走的

新竹棒球場「廢電纜」　是他拔走的

新竹球場真的出事了！　立委轟：林智堅出來打球

新竹球場真的出事了！　立委轟：林智堅出來打球

新竹棒球場挖出廢電纜　證物遭連夜移走

新竹棒球場挖出廢電纜　證物遭連夜移走

關鍵字：

高虹安新竹棒球場張禹宣

讀者迴響

熱門新聞

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

白家綺女神人設翻車！　網轟爆臉書「蛇蠍婦人」

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面