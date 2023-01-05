▲蘇貞昌、費鴻泰。（圖／立委費鴻泰提供）



記者詹宜庭／台北報導

國庫去年超徵4500億元稅金，行政院長蘇貞昌4日宣布全民普發6000元現金，待相關部會研擬法源與建置系統後，預計最快在農曆過年後的2月底左右發放。對此，國民黨立委費鴻泰5日提出五項「速還現金」步驟，喊話民進黨團總召柯建銘、蘇貞昌在元宵節前還稅於民。

蘇貞昌昨日說明，國庫超徵1800億中，將預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元。至於相關法源及發放軟體設計等，各部會目前正在盤整預算編列，定案後將由行政院會通過送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。

對此，費鴻泰提出五項「速還現金」步驟，包括：

第一、行政院1月12日在院會中提出「還税於民特別條例、特別預算」，送進立法院。

第二、立法院於1月16日，加開本會期延會三天，透過臨時程序委員會、交付院會，處理還稅於民特別條例。立法院院會經過特別預算的報告案並完成院會詢答，再進行政黨協商、交付院會二讀、三讀完成行政程序。

第三、朝野高度共識的法案及預算，立法院程序3天一定可以完成。費鴻泰表示，只要大家一起努力，農曆虎年結束前完成所有法治程序，一定沒有問題。

第四、運用科技發現金。費鴻泰建議，可透過他多年前推動的財稅資料整合，完整勾稽民政、財政、健保系統數據，將近年來的稅額試算、口罩實名制等勾稽機制，建立「還稅發現金實名制」平台。

第五、法制程序立法院這會期就能完成，行政院在2月5日元宵節前，應該就可以讓民眾歡喜領現金。

費鴻泰強調，政府已經定調發現金還稅於民，法制完備跟發送程序其實沒有那麼難，更喊話柯建銘、蘇貞昌「不要再做政治算計或政治操作，一直拖著不啟動，而是要趕緊速辦。」