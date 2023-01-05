「就算延長一年也打不贏大陸」！　新黨將發起公投反兵役延長

▲新黨主席吳成典（左二）。（圖／新黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文去年12月27日正式宣布，兵役從2024年起，由現行4個月延長到1年，對此，新黨今（5）日召開記者會表示，堅決反對這項政策，因為這不僅對年輕男性未來的求學與就業造成嚴重衝擊，背後更意謂著，民進黨政府決定繼續用對抗而非對話的方式，面對兩岸分歧，且「就算延長兵役一年也打不贏大陸」，新黨決定發起公投反制。

新黨主席吳成典提出8點反對兵役延長的理由，首先，這完全是配合美國要求，在國內並無需求；其次，兵役延長表示戰爭；三、蔡英文只剩一年多任期，無權為人民決定；四、兩岸是和是戰應由人民決定；五、「就算延長兵役一年也打不贏大陸」。

吳成典進一步指出，延長兵役不僅會打擊經濟競爭力，在兩岸兵凶戰危的此刻，形同提油救火。此外，目前台灣不婚不生問題已很嚴重，出生率世界倒數，如今再延長兵役準備戰爭，不婚不生現象將進一步惡化。吳成典強調，應該藉由公投的方式，讓人民決定是否要延長兵役，不是蔡英文決定。

新黨此次提出的公投主文為：您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布「將民國94年次（含）以後出生之役男義務役役期延長為1年」之公告？