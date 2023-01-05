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一張圖看屏鵝公路變化　纜線地下化10年工程只花半年就完工

▲▼屏東主要道路電線桿全消失。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲屏東主要道路電線桿全消失。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者陳家祥／台北報導

國境之南的屏鵝公路過去電線杆林立，每逢強風豪雨、交通意外，都容易發生停電，讓居民飽受困擾。為此，行政院長蘇貞昌下令著手進行纜線地下化工程，在中央、地方合作下，原本要花費10年的工期縮短到半年，全線電線電纜地下化工程趕在2022年底前完成。

蘇貞昌說，過去屏鵝公路沿線，遇到強風豪雨甚至交通意外，都容易發生停電，讓居民飽受困擾。全線電線電纜地下化，原本工期規劃要花費10年，但在各部會和屏東縣府、縣長潘孟安合作下，半年完成這項艱鉅任務。

蘇貞昌表示，今年11月24日完成了屏鵝公路纜線地下化的工程，12月8日拆卸了最後一根電線桿，更在沿線補植或新植適合當地的樹種植栽，而本週也將進行最後一小段的植栽工程。

蘇貞昌表示，如同所有重大交通工程一樣，我們要特別感謝民眾體諒所有不方便的地方，也要感謝所有投入趕工的公路總局第三區養護工程處、台電力公司、中華電信等工程人員、維護交通的警察人員以及農委會林業試驗所，把整個交通黑暗期縮到最短，把這個不可能的任務化為可能。

「因為大家一起努力，屏鵝公路沿線不再有電線電纜，只有綠樹成行。」蘇貞昌說，政府民間一起構築出更安全的電路線、更乾淨的天際線，和更美的屏東縣，「今年過年，歡迎大家到我的故鄉屏東走走」。

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