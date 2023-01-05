全國教育與文化科長聯席會議　台東獲藝術與美感深耕計畫績優縣巿

▲5日起一連2天舉行全國教育與文化科長聯席會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣政府受教育部委託於5日起一連2天在禾風新棧度假飯店盛大舉行111學年度全國教育與文化科長聯席會議，共有來自教育部、文化部及各縣巿教育、文化局處的科長及同仁近百人參與，台東縣府於開幕式獲頒藝術與美感深耕計畫績優縣巿，2天議程也將前往卑南國中及台東女中參觀分享推動成果。

活動開幕於5日下午1點展開，由榮獲全國師生鄉土歌謠比賽連續3年特優的賓茂國中VASA舞團，以優美的排灣歌謠為會議揭開序幕，副縣長王志輝表示，特別感謝教育部讓台東有這機會接待來自全國的貴賓，並歡迎來自全國各縣巿教育、文化局處的科長及同仁蒞臨。台東會以全方位、鉅細糜遺的態度協助辦好這次會議，為參加的人員提供適切的服務，讓與會的貴賓可以全心參與會議及討論，共同來推動藝術、文化的美感教育，期許藉由更多的藝術與文化工作者滙集在台東交流連結，讓我們的文化與藝術走向國際，協助打造台東成為台灣驕傲的南島文化首都。

教育處指出，2天會議內容多元而充實，除了例行的業務宣導，尚有美學專業的專題討論與經驗分享、美感教育共識營、美感交流論壇等議題，並安排參觀台東縣推展美感教育傑出學校台東女中及卑南國中，提供其他縣巿觀摩取經，教育處處長林政宏於開幕時由教育部次長蔡清華手中獲頒108學年度藝術與美感深耕計畫績優縣巿(因受疫情影響108學年度未頒發)，於全國各縣巿中脫穎而出實屬不易，並親自為與會各縣巿代表分享台東縣美感教育成果簡報。