立委爭取體育署補助1600萬元　整建台東3國小運動操場設施

▲劉櫂豪爭取體育署補助整建霧鹿瑞豐月眉三所國小運動操場設施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

立委劉櫂豪協助爭取教育部體育署補助台東縣海端鄉霧鹿國小、鹿野鄉瑞豐國小、關山鎮月眉國小運動操場及週邊設施整建經費合計1604萬5千元，教育部於112年1月4日同意核定台東縣霧鹿國小等3校「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」，盼能協助提升3校運動教學設施，完善教學品質，促進學校運動發展。

劉櫂豪說明，海端鄉霧鹿國小及鹿野鄉瑞豐國小、關山鎮月眉國小等3校，因運動操場跑道以及週邊設施包含排水溝整建、鉛球場、跳遠場、中央球場等設施需改善整建，特擬訂計畫向教育部體育署申請經費補助，劉櫂豪協助爭取體育署核定總經費1604萬5千元，分別為霧鹿國小175萬元改善中央草皮、排水溝、鉛球場、跳遠場、界石等；瑞豐國小664萬5千元改善PU跑道、中央球場、草皮、周邊球場、排水溝整建等；月眉國小765萬元，改善運動跑道、周邊球場、跳遠場、排水溝整建等。為加速趕辦體育署核定函要求學校執行時程，需於112年8月底前完成工程決標。

劉櫂豪表示，為改善台東縣基層國中小學教學品質，努力爭取相關經費補助，以有效提升教學品質，促進學校運動發展，培育學生身心健全。