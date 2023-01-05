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台東警察分局結合郵局實施防搶演練　讓民眾安心過好年

▲台東警察分局結合郵局實施防搶演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東警察分局結合郵局實施防搶演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東警察分局為提升金融機構行員警覺心及熟悉通報程序，4日於台東豐田郵局實施「金融機構防搶演練」，但因演練太過逼真，民眾都嚇傻站在原地不敢亂動，經現場員警解釋後，才直說「還好還好」！

▲台東警察分局結合郵局實施防搶演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警察分局為提升金融機構行員警覺心及熟悉通報程序，於4日在台東豐田郵局實施「防搶演練」。演練一開始，由偵查隊一名飾演男性歹徒持槍進入郵局內，高舉手槍大喊搶劫，恐嚇櫃台行員，行員立即反應，假意配合交付抽屜內現金，一面打電話報案，歹徒得手新台幣20萬元現金後，由另一名女子在郵局前開車接應，揚長而去。

▲台東警察分局結合郵局實施防搶演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東分局接獲報案後，由副分局長林慶村指揮偵查隊長張群、偵查隊員警及利嘉派出所所長等警力趕往豐田郵局現場，到場了解情形後立即通報線上警力進行攔截圍捕，2名搶匪行經中興陸橋，遭警方攔截點攔下，自知不敵手持防彈盾牌、頭戴防彈頭盔及裝備精良的優勢警力，棄槍高舉雙手投降就逮。隨後警方依SOP程序加銬搜身後，帶回依法偵辦！整場演練行員與員警搭配迅速確實，圓滿成功！

▲台東警察分局結合郵局實施防搶演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警察分局表示，為提升金融機構及民眾防搶意識，本分局各分駐(派出)所均不定期結合轄內金融機構實施「防搶演練」，藉由本次防搶演練能使員警及金融機構行員均能熟悉處理及報案流程，方能在最短時間內通報線上警力實施攔截圍捕，讓搶匪無所遁逃！

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關鍵字：

郵局搶劫台東

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