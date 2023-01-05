「竹北警追擄人開11槍案」確定撕票　山區尋獲遺體！死者恐遭活埋

記者陳凱力／新竹報導

去年12月29日竹北分局獲報，陳姓男子連同租賃車被不明人士帶走，之後犯嫌與新竹警方在台中街頭發生衝撞，遭連開11槍後逃逸，經連日追查，警方於日前尋獲被害人屍體，帶回3名犯嫌，目前仍有2人在逃。

▲警方尋獲犯嫌犯案時所穿衣物及身上剩餘現金。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



竹北分局警於29日清晨6時許接獲報案隨即成立專案小組展開調查，1小時後掌握犯嫌車輛南下畫面，警方一路追棄，發現犯嫌於8時許苗栗後龍山區曾短暫停留，之後繼續南下前往台中。

竹北警方於9時許在台中沙鹿街頭攔獲犯嫌，犯嫌拒絕調查並開車衝撞，最後在竹北警方連開11槍後逃逸，隨後警方在台中龍井區發現棄置車輛，車上犯嫌等人已逃逸無蹤。

竹北警方根據過往經驗，對犯嫌中途曾在苗栗停留2小時感到可疑，隨即在竹南分局警方的協助下，回到苗栗展開調查。竹北警、竹南警從29日下午地毯式盤查至隔日，終於在一處山區的土堆找到被害人遺體。

▲▼竹北警方在竹南警的協助下，於苗栗山區一處新土淺坑尋獲被害者遺體。





3日竹北警方於彰化一處大排中撈出犯嫌等人犯案的衣物、鞋子，同時於台中、彰化逮捕郭、謝、徐3嫌，張、藍2人則於犯案隔(30)日凌晨潛逃出境。

據了解，5嫌與死者有金錢糾紛，陳姓被害人打電話報案後沒多久即遭滅口，5嫌奪走被害人身上的60萬，其中逃亡的張、藍各拿走20萬，剩餘20萬則由被逮的郭、謝、徐3人平分，警方逮捕3人時，現金已花到剩5萬。

死者頭部有明顯硬物敲擊外傷，其餘身體部位傷勢不明顯，但身上有泥土，埋屍的土坑並不深，看得出犯嫌等人行事匆忙，死者不排除遭活埋，不過詳細死因仍待解剖。

▲▼警方於彰化一處大排打撈犯嫌衣物、鞋子。

檢察官訊問徐、 謝、郭 3 人後，認其涉犯殺人等罪嫌重大，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。至於出境在逃的張男、藍男則於昨（4）日發布通緝。

▲▼警方回溯，發現犯嫌在台中遭圍捕時，已經被害人撕票。