張善政春節前要視察果菜市場　市民期盼菜價平穩

▲菜價飆漲，菜籃族暗自叫苦。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政4日於市政會議，聽取農業局「農業生產補助說明」專案報告後表示，為關心年前蔬菜運銷及菜價波動情況，他也將在農曆春節前一周，擇期視察桃園果菜市場、關心菜農，期盼菜價維持平穩，讓市民享受良好蔬果供應服務。

事實上，菜價飆漲已有近月，菜籃族以及菜販都暗自叫苦，卻未見改善！中壢區民權路上一家菜販表示，賣了十幾年的菜，都不曾賣到這麼貴的菜，菜價這次飆漲甚至比颱風季還高？以往3把或2把50元的青江菜、菠菜等綠色蔬菜，現在一把就要50元；菜價便宜時論條或論顆賣的紅、白蘿蔔、高麗菜、甘藍等，現在也都秤斤兩再賣。

來買菜的家庭主婦頻向菜販抱怨，以前，千元鈔可以買一家4口人一週吃的青菜，現在大概只能買二至三天的青菜，但青菜必須每天吃啊，再貴，也只能忍耐接受！至於，菜價為何飆漲？該名菜販說：主要是前陣子雨勢不斷，加上寒流一波波等天候異常等因素，讓蔬菜產量減少，所以菜價才會飆漲。因為，各種蔬菜進貨價都高，所以他們也只能賣多少進多少？盡量不補貨。

現今，市長張善政在市政會議表示，將關心年前蔬菜運銷及菜價波動情況？菜籃族期市府快拿出對策，農曆年前讓菜價維持平穩，民眾平安過好年！