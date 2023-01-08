菜價漲！　呂淑真上任桃園果菜市場公司董事長首要功課

▲呂淑真(中)上任新職，回議會遇到交情深厚、連任成功的議員周玉琴(左)以及副秘書長杜淑卿。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

菜價居高不下，甫接任桃園果菜市場公司董事長的前市議員呂淑真，日前回市議會向議會同仁道謝昔日給予支持，除接到許多恭喜祝福，還有頻頻關切，菜價何時可以回復平穩？到果菜市場買菜，菜價有較便宜些嗎？也使維持平穩菜價，成為呂淑真上任新職後的首要功課。

呂淑真曾擔任二屆桃園縣議員和升格後的二屆市議員，去年九合一大選未尋求連任，張善政競選市長期間，和曾擔任八德市長、八德區農會理事長的張春松，全力輔選張善政。由於，呂淑真曾任議會農政小組召集人，對八德區有機蔬菜種植、精緻農業推動，長期以來，相當重視。

▲農業局長陳冠義和呂淑真了解桃園果菜市場公司整修情形。（圖／擷取自陳冠義臉書）

因此，張善政上任後即發布其接任桃園果菜市場公司董事長要職。成立迄今已55年的桃園果菜市場公司，位於桃園區中正路上，力朝：1.成立南北兩區果菜產銷調配中心。2.發展批發市場電子交易及雲端交易模式。3.積極擴大成為大桃園農產交易中心。4.積極轉型並多角化經營，未來可結合市府學童營養午 餐，委由公司供應新鮮蔬果，以保障學童健康。5.朝向農產精品化經營等發展目標邁進。