楊梅詐團5嫌全交保請回！張善政批：檢方是否輕易放人　桃檢回應了

▲針對楊梅警方昨（5）日查獲詐騙集團非法拘禁人質案，市長張善政今天上午到楊梅警分局慰勉破案有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警方昨（5）日晚間破獲詐騙集團非法關押6名人質案，警方據報迅速破案救出5名人質。市長張善政今天臨時增加行程前往楊梅警分局慰勉破案有功人員。會後指出，5名犯嫌被移送檢方，偵訊後2交保、3人無保請回，是否太輕易就放走人犯，是不是有點太姑息縱容犯罪；桃園地檢署下午緊急回應，經檢察官訊問被告，並互核證人與移送機關檢附證據，認為相關犯罪情節均有待證據補強，而為交保處分，所為處置均符合刑事訴訟法規定，並無違反法律或不妥之處。

張善政今天上午在警察局長許錫榮、楊梅警分局長洪志朋陪同下，慰勉昨晚破獲詐騙集團非法關押6名人質案，其中1名被關押人質逃出後向警方報案求助，警方在20分鐘內迅速直搗黃龍，查獲鍾姓等5名犯嫌，並救出剩餘被關押5名人質，現場查扣銀行存簿、金融卡、手機等證物。

▲市長張善政今天上午慰勉楊梅警分局破案有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對此案，張善政今天上午臨時增加行程前往楊梅分局慰問警察同仁優異表現與頒發慰問金，對破案有功員警辛勞表達感謝鼓勵之意；但會後受訪時卻指出，針對2名犯嫌偵訊後1萬元交保、3名犯嫌無保請回，直覺好像太輕易就放他們，好不容易抓到的人不能這麼輕易放走，似乎有點太姑息，有點縱容犯罪。

桃園地檢署下午緊急回應，楊梅警分局移送鍾姓被告等5名犯嫌涉嫌妨害自由案件，經內勤檢察官訊問，並互核證人及移送機關檢附現況證據，認為相關犯罪情節均有待證據補強，而為交保等處分，所為處置均符合刑事訴訟法規定，並無違反法律或不妥之處。

桃檢強調，本案現無被害人遭求職詐騙之客觀證據，真實犯罪情節及證據已由檢察官指揮司法警察儘速偵辦，以釐清真相並保障人權。檢方對於是類案件絕對零容忍，一向秉持嚴厲查辦態度嚴查速辦，絕無所稱輕易放人情事，為免以訛傳訛，特別提出如上澄清。